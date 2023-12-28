Bodrum'da tehlike çanları çalıyor: Akgedik Barajı'ndan su verilmeye başlandı

"YÜZDE 60'LARA VARAN BİR KAYIP VAR"

Bodrum'daki barajlar için kayıp kaçak konusunda uyarılarda da bulunan Doç. Dr. Özçelik, "Bodrum'da durum, bundan çok daha vahim. Geyik Barajı'nda 40, Mumcular Barajı'nda 20 milyon metreküplük hacim ile 10 milyon metreküplük yer altı suyu ile 70 milyon metreküp bir hacim söz konusu. 12 milyon metreküpü termik santrale, 10 milyon metreküpünün Karaova sulamasında kullanıldığını düşünürsek, 50 milyon metreküplük bir suyumuz var ancak 17 milyon metreküplük bir suyu faturalandırabiliyoruz. Bu da yüzde 60'lara varan bir kaybı ortaya çıkarıyor. Bunun bir kısmı buharlaşma ve sızma kaybı olsa bile yine de ciddi anlamda bir kayıp söz konusu. Kayıp kaçakları minimize ettikten sonra önümüzdeki dönemde hem kaynak yönetimi hem de ilave kaynaklar ile sorunların önüne geçmeyi umuyoruz." diye konuştu.