Bodrum'da tehlike çanları çalıyor: Akgedik Barajı'ndan su verilmeye başlandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kış aylarının gelmesi ve artan yağışlar ile Bodrum'a içme suyu temininde yaşanan zorluklarda azalma meydana geldi. Bugün itibarıyla Geyik Barajı'ndaki su seviyesi, yüzde 38'lere yükseldi. Burada ciddi bir artış söz konusu. Mumcular Barajı'nda ise maalesef doluluk oranı yüzde 11'ler civarında. Geyik kuruduktan sonra barajdan Bodrum'a içme suyu temini kesilerek, bakım onarım çalışması başlatıldığı için barajın su seviyesinde artış yaşandı. Şu an Bodrum'un içme suyu temini, Akgedik Barajı'ndan sağlanıyor. Burada su seviyesi, yüzde 51 civarında. Bulunduğumuz Akgedik Barajı, Geyik Barajı'nın yakınlarında yer alıp, 1820 hektar büyüklüğündeki Milas Ovası'na sulama suyu temin ediyor. Bu da 1 yılda yaklaşık 30 milyon metreküp su hacmine tekabül ediyor. Bu barajdan yıllık 10 milyon metreküplük kullanım ile Milas'ın içme suyu ihtiyacı karşılanıyor." dedi.