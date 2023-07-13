Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması

Antalya Konyaaltı Plajı’nda akşam saatlerinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gence ilk yardım çevredekilerden geldi. İlk yardımı gerçekleştiren vatandaşlar arasında, nefes almakta güçlük çeken gencin boğazına parmak sokup, yuttuğu suyun çıkarılması konusunda tartışma yaşandı.

Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 1

Antalya’nın Konyaaltı Plajı’nda dün akşam saatlerinde denize giren Alparslan Efe Eren isimli genç, boğulma tehlikesi yaşadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 2

Eren’in boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden vatandaşlar yardıma koştu.

Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 3

Ancak, nefes almakta güçlük çeken gencin başındakilerden iki kişi, ilk yardım konusunda fikir ayrılığına düştü.

Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 4

Vatandaşlardan biri boğazına parmak sokulup suyun çıkartılmasına yardım edilmesi gerektiğini savunurken, bir diğeri ise bunun yanlış bir yöntem olduğu uyarısında bulundu.

Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 5

Kısa süren tartışma sonucu gencin boğazına parmak sokulup yuttuğu su çıkartılmaya çalışıldı.

Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 6

Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu genç, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 7
Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması - 8
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