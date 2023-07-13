Boğulma tehlikesi atlatan gencin başında ilk yardım tartışması
Antalya Konyaaltı Plajı’nda akşam saatlerinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan gence ilk yardım çevredekilerden geldi. İlk yardımı gerçekleştiren vatandaşlar arasında, nefes almakta güçlük çeken gencin boğazına parmak sokup, yuttuğu suyun çıkarılması konusunda tartışma yaşandı.
Antalya’nın Konyaaltı Plajı’nda dün akşam saatlerinde denize giren Alparslan Efe Eren isimli genç, boğulma tehlikesi yaşadı.