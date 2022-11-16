Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırıda eylemi gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde kadın teröristin dakika dakika hareketlerine yer verildi. Gözaltındaki 50 kişinin sorgusu ise sürüyor.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 1

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO İÇİN TIKLAYIN

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde teröristin dakika dakika nasıl hareket ettiğine yer verildi.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 3

Suriye uyruklu kadın terörist, elinde beyaz bir poşet ve siyah bir sırt çantası ile geldi. Teröristin sakin tavırları dikkat çekti.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 4

İlk görüntü patlamadan yaklaşık 1 saat öncesine ait. Terörist Ahlam Albashir, Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne doğru giriş yapıyor.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 5

Saat 15.30'u gösterirken patlamayı gerçekleştirdiği alana gelen saldırgan, banka oturuyor ve beklemeye başlıyor. Buradaki bekleyişi yaklaşık 41 dakika sürüyor.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 6

Sırt çantasını banka bırakan terörist ardından olay yerinden uzaklaşıyor.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 7

Bu dakikalarda Ahlam Albashir'in hareketleri sakin ancak patlamayı gerçekleştirdikten sonra geldiği yöne doğru koşmaya başlıyor.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 8

Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 9

Polis ekipleri terör örgütünün bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Bombacı İstiklal'e nasıl geldi? Teröristin yeni görüntüleri - 10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER