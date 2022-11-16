İstiklal bombacısının yeni görüntüleri

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in Taksim'deki görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, kadın teröristin dakika dakika hareketlerine yer verildi. 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısından 10 saat sonra yakalanan bombacı ile birlikte 50 kişi sorgulanıyor. Saldırgana ve saldırganın yanındaki firari teröriste yardım eden Suriye uyruklu isimler gözaltında.
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