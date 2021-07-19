Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar

Çanakkale’nin turizm merkezi Bozcaada’da düzenlenen partide, şezlonglar kırıldı ve güneş şemsiyesi yakıldı. Partinin ardından çöpler de sahilde bırakıldı. Bozcaada Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" yazılı paylaşımıyla duruma tepki gösterdi. Sorumluları tespit etme çalışmaları sürüyor.

DHA 19.07.2021 - 15:22

Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar - 1
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada'da düzenlenen partiden arda kalan çöpler tepki çekti.
Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar - 2

Bozcaada Spor Kulübü’nün şezlong ve şemsiyelerinin de bulunduğu Sulubahçe sahilinde, aralarında adada yaşayan, işletmelerde çalışan ve tatilcilerin olduğu 50 kişiyi aşkın grup, cumartesi gecesi parti düzenledi.

Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar - 3

ŞEZLONGLARI KIRIP, ŞEMSİYEYİ YAKTILAR

Grup, Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kırıp, güneş şemsiyesini yaktı, çöplerini de kumsalda bıraktı.

Pazar sabahı Sulubahçe’ye giden Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, yanmış şemsiyeyi, kırılmış şezlongları ve çöpleri görünce tepki gösterdi. Kahyaoğlu, jandarmaya giderek, şikayetçi oldu.

Bozcaada sahilindeki partide şezlongları kırıp, şemsiye yakıp, çöpleri bıraktılar - 4

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA 

Bozcaada Belediyesi ise eğlencenin ertesi gününde sahilden görüntüleri sosyal medyadan "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" notuyla paylaştı.

Görüntüleri izleyen takipçiler de gruba tepki gösterdi.

Bozcaada Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ikinci mesajda ise "İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır" denildi.

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