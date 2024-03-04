Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film
Mart ayında birçok farklı türden yapım beyazperdede seyirci karşısına çıkacak. Dune: İkinci Bölüm, Road House ve en yeni Hayalet Avcıları, bu ayın kaçırılmayacak filmleri arasında yerini aldı. İşte bu ay vizyona giren kaçırılmayacak filmler
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ
Bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir.
Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceğini korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bir mücadeleye girişir.