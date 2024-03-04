Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film

GODZİLLA X KİNG KONG: THE NEW EMPIRE

2021'de izleyiciyle buluşan "Godzilla vs. Kong’un" devam filmi "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk" bu ay seyirici ile buluşuyor. Adam Wingard'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor.