Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film

Mart ayında birçok farklı türden yapım beyazperdede seyirci karşısına çıkacak. Dune: İkinci Bölüm, Road House ve en yeni Hayalet Avcıları, bu ayın kaçırılmayacak filmleri arasında yerini aldı.
İşte bu ay vizyona giren kaçırılmayacak filmler

Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film - 1

DUNE: ÇÖL GEZEGENİ BÖLÜM İKİ

Bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşı başlatır. Bu süreçte Paul, Chani ve Fremen'lerle güçlerini birleştirir.

Ancak Paul, zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Hayatının aşkı ve bilinen evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Paul, yalnızca onun öngörebileceğini korkunç bir geleceği engellemek için zorlu bir mücadeleye girişir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film - 2

ROAD HOUSE

1989 tarihli aynı adlı filmin yeniden uyarlaması olan  Road House bu ay izleyebileceğiniz yapımlar arasında yer alıyor. 8 Mart'ta vizyona girmesi beklenen filmin Başrolünde  Donnie darko, Nightcrawler  ve Yarından Sonra gibi yapımlarla tanınan ünlü ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal yer alıyor.

Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film - 3

SPACEMAN

Jaroslav Kalfař'ın romanından uyarlanan Spaceman'de Adam Sandler, güneş sisteminin sınırında tek başına bir görevdeyken varoluşsal bir kriz yaşayan bir Çek astronotu olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film - 4

KUNG FU PANDA 4

Son filminden bu yana 8 yıl geçen Kung Fu Panda serinin dördüncü filmiyle bu ay geri dönüyor.  8 Mart 2024'te vizyona girmesi planlanan film, DreamWorks Animation serisinin planlanan bir üçlemeyi tamamladığı 2016'dan bu yana Kung Fu Panda serisinin ilk filmi olacak.

Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film - 5

GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE

Dünyada büyük bir hayran kitlesi kazanan Hayalet Avcıları serisinin yeni filmi Ghostbusters: Frozen Empire bu ay vizyona giren bir başka yapım.

Bu ay vizyona giren filmler: Mart ayında izleyebileceğiniz 6 film - 6

GODZİLLA X KİNG KONG: THE NEW EMPIRE

2021'de izleyiciyle buluşan "Godzilla vs. Kong’un" devam filmi "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk" bu ay seyirici ile buluşuyor. Adam Wingard'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu "Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk", insanlık tarafından yeni keşfedilen mistik yeraltı dünyasının iki devi Kong ve Godzilla'nın, bu kez hem insanlığın hem de kendilerinin varlığını tehdit eden bir tehlikeye karşı birleşmelerini konu ediniyor.

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