Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Rüzgar, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi var. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ile Türkiye’nin tüm kentlerinde beklenen 5 günlük hava durumu tahmini…

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale’nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Yağışların yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin’in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4

Diyarbakır: Çok bulutlu 7
Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

31 OCAK 2024 HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

1 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

2 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

3 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12

4 ŞUBAT 2024 HAVA DURUMU

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