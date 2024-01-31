Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale’nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.