Bugün hava nasıl olacak? 3 bölgede şiddetli rüzgara dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Rüzgar, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi var. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ile Türkiye’nin tüm kentlerinde beklenen 5 günlük hava durumu tahmini…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale’nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.