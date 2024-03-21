Bugün Nevruz mu? Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl kutlanır? Nevruz ritüelleri
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, "Bugün Nevruz mu? Nevruz Bayramı ne zaman, nasıl kutlanır?" sorularına yanıt arıyor. Doğu Anadolu'da, "Baharın müjdecisi", "Yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor. İşte Nevruz tarihi ve ritüelleri hakkında ayrıntılar...
Türk coğrafyasında yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, coşkuyla kutlanıyor. Her yıl 21 Mart'ta kutlanan nevruz, yeni yılın başladığı gündür. Nevruz, Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası arasındaki muhtelif Türk boyları arasındaki kültürel bağları güçlendirip kardeşlik ve dostluğu pekiştirmede, bölgesel barışın tesis edilmesinde son derece önemlidir.