Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı

Antalya'da bunalıma giren eski hostes E.Ç., 2 ay içerisinde ikinci kez intihara kalkıştı. Çıktığı otelin ikinci katının penceresinden ayaklarını sarkıtan kadın, kapıyı da içeriden kilitledi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan E.Ç., 3 saatte ikna edildi.

Haberler - İHA 25.11.2021 - 17:02 | Son Güncelleme : 25.11.2021 - 17:41

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 1

Olay, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2’nci katında meydana geldi.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 2

Edinilen bilgiye göre, daha önce hostes olarak çalıştığı öğrenilen bir çocuk annesi E.Ç. (31), bugün sabah saatlerinde çocuğu ile birlikte kaldığı otel odasının penceresinden dışarı ayaklarını sarkıttı.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 3

Kadını pencerede gören diğer odadaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 4

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kapıyı kilitleyen kadın, kimsenin kendisine yaklaşmasını istemediğini söyledi.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 5

Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekibi de geldi.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 6

3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Yan odanın penceresine gelen polisler tarafından ikna edilen kadın, 3 saat sonra penceren indirildi.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 7

Kadın olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 8

DAHA ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Yapılan incelemede E.Ç.’nin 9 Eylül Perşembe günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi olduğu belirlendi.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 9

Burada da polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen E.Ç., “İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım” dedi.

Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 10
Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 11
Bunalıma giren eski hostes intihara kalkıştı - 12

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