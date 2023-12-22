Bursa’da 150 bin lira cinayeti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, yaralının Yakup Karataş olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.