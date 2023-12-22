Bursa’da 150 bin lira cinayeti
Bursa’da Yakup Karataş’ın silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Batuhan K.’nin emniyetteki ifadesinde, Karataş’ın kendisine 150 bin lira borcu olduğunu, vermeyeceğini söylemesinin ardından olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Bursa’da Yakup Karataş isimli kişinin öldürüldüğü olayın, 150 bin lira borç nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.
Olay, 20 Aralık günü saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi’nde ardı ardına silah sesleri gelmesi üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.