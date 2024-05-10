Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi

Bursa'da 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammed A.'yı, bir yıl çöp eve çevirdiği dairede kilitli tuttuğu suçlamasıyla tutuklanıp ve 18 ay sonra serbest bırakılan teyze Kamuran Pınar A., 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık teyzenin ve dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.’ya da ceza verilmesini talep etti.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 1

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun hikayesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, "İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs", "Çocuğa eziyet" ve "Çocuğu kaçırma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 2

Kamuran Pınar A., Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki, gizlilik kararı bulunan yargılamasının 2 Şubat’ta görülen 6’ncı duruşmasında tahliye edildi. Mahkeme heyeti, "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 3

TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRAKİ İLK DURUŞMAYA KATILDI

Tahliye kararının ardından ilk duruşma bugün görüldü. 

Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne görülen duruşmaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kamuran Pınar A. katıldı. 

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 4

Savcı 1,5 saat süren duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık teyzenin "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması ve yine dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.’ya da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ceza verilmesi istendi. Mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı 3 Haziran’a erteledi.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 5

NE OLMUŞTU?

Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 6

Kamuran Pınar A. borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. 2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı.

Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polis, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı. Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 7

ÇOCUK BAYGIN HALDE BULUNDU

Çöp evin temizlenmesi için de Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp, içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 8

Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi ile polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 9

Yargılandığı 6'ncı duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan "ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs" suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi - 10
DAHA FAZLA GÖSTER