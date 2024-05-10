Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi
Bursa'da 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammed A.'yı, bir yıl çöp eve çevirdiği dairede kilitli tuttuğu suçlamasıyla tutuklanıp ve 18 ay sonra serbest bırakılan teyze Kamuran Pınar A., 27 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık teyzenin ve dosyada suça sürüklenen çocuk olarak yargılanan sanığın kızı Esra Zeynep A.’ya da ceza verilmesini talep etti.
Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun hikayesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, "İhmali davranışla öldürmeye teşebbüs", "Çocuğa eziyet" ve "Çocuğu kaçırma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.