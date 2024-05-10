Bursa'da çöp ev skandalı davası: Savcı teyzenin kızına da ceza istedi

Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi ile polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.