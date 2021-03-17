Bursa'da fabrika yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikası, çıkan yangında alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından küle dönen fabrikada yaklaşık 2 milyon TL’lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.