Bursa'da fabrika yangını

Bursa İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında fabrika küle dönerken, zararın yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi.

DHA 17.03.2021 - 04:53

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikası, çıkan yangında alevlere teslim oldu.
Bursa'da fabrika yangını - 2
İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından küle dönen fabrikada yaklaşık 2 milyon TL’lik maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
Bursa'da fabrika yangını - 3
Kırsal Çeltikçi Mahallesi’nde bulunan mobilya fabrikasında, gece yarısı yangın çıktı.
Bursa'da fabrika yangını - 4
Fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.
Bursa'da fabrika yangını - 5
Alevlerin fabrikayı sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa'da fabrika yangını - 6
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
Bursa'da fabrika yangını - 7
Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü mobilya fabrikasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bursa'da fabrika yangını - 8
Olayda can kaybı yaşanmazken ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 milyon TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Bursa'da fabrika yangını - 9
Bursa'da fabrika yangını - 10

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