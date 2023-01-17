Bursa'da lodos çatıları uçurdu

Mesajda, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde salı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.