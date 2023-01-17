Bursa'da lodos çatıları uçurdu

Bursa'da kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan lodos kent merkezinde etkisini arttırıyor.

Bursa'da lodos çatıları uçurdu - 1

Bursa'da öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da lodos çatıları uçurdu - 2
Bursa'da lodos çatıları uçurdu - 3

İnsanlar kaldırımda yürümekte güçlük çekerken, bazı evlerin de çatıları rüzgara dayanamayarak uçtu.

Bursa'da lodos çatıları uçurdu - 4

Bursa Valiliği'nden kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı uyarı mesajı yayımlandı.

Bursa'da lodos çatıları uçurdu - 5

Mesajda, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde salı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Bursa'da lodos çatıları uçurdu - 6

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