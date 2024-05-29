Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi

Olaya ilişkin konuşan baba Cemil Türkoğlu, “Doktor bize sert cevaplar verdi, annesi ‘konu uzamasın’ diye kabul etti. En azından serumun içinde ne var onu öğrenmek istedik. ‘Onu ben bilirim’ diye cevap aldık. Çocuğumuzun sevkini istedik, ortalık gerildi. Serumu taktılar, Yüsra yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Başka bir doktor geldi, bir şeylerin ters gittiğini anladı. Serumu sökerek ‘Çocuğa bu serum verilmez’ dedi. Bizi 10 saat sedyede beklettiler. Çocuğumun gözleri iyice şişmeye başladı. Durumu fark edince söyledik, kimse bizi dikkate almadı. Kardiyolog geldi, pişmanlık hissederek bizi odadan çıkardı.” ifadelerini kullandı.