Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi
Bursa’da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, iddiaya göre yanlış tedavi nedeniyle yaşamını yitirdi. Savcılık, Yüsra’nın ölümü üzerine soruşturma başlattı. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Yüsra’nın ölümü, otopsi sonucunun tamamlanmasıyla netleşecek.
Bursa’da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki çocuğun ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı.Olay, 19 Mayıs günü yaşandı. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu, bahar nezlesi şikayetiyle saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü.