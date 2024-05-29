Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi

Bursa’da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, iddiaya göre yanlış tedavi nedeniyle yaşamını yitirdi. Savcılık, Yüsra’nın ölümü üzerine soruşturma başlattı. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Yüsra’nın ölümü, otopsi sonucunun tamamlanmasıyla netleşecek.

Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi - 1

Bursa’da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki çocuğun ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Olay, 19 Mayıs günü yaşandı. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu, bahar nezlesi şikayetiyle saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

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Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi - 2

Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra’ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı.

Ailenin iddiasına göre; küçük Yüsra takılan serumun ardından fenalaştı.

Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.
Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi - 3

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca 7 yaşındaki Yüsra aynı sedyede bekletildi ve gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu düşmeye, kalbi hızlanmaya başladı.

Sabah mesainin başlamasıyla gelen kardiyoloji doktoru çocuğun durumunun kritik olduğunu söyledi.

Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra’nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi.

Bir süre sonra da Yüsra’nın ölüm haberi geldi.
Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi - 4

Olaya ilişkin konuşan baba Cemil Türkoğlu, “Doktor bize sert cevaplar verdi, annesi ‘konu uzamasın’ diye kabul etti. En azından serumun içinde ne var onu öğrenmek istedik. ‘Onu ben bilirim’ diye cevap aldık. Çocuğumuzun sevkini istedik, ortalık gerildi. Serumu taktılar, Yüsra yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Başka bir doktor geldi, bir şeylerin ters gittiğini anladı. Serumu sökerek ‘Çocuğa bu serum verilmez’ dedi. Bizi 10 saat sedyede beklettiler. Çocuğumun gözleri iyice şişmeye başladı. Durumu fark edince söyledik, kimse bizi dikkate almadı. Kardiyolog geldi, pişmanlık hissederek bizi odadan çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi - 5

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yüsra’nın ölümü üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında küçük çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı.
Bursa’da yanlış tedavi iddiasına soruşturma: 7 yaşındaki Yüsra yaşamını yitirdi - 6

Yüsra’nın ölüm nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

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