7 yaşındaki Yüsra'yı serum mu öldürdü? Uzmanlardan ilaç alerjisi uyarısı

Bursa'da grip şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki çocuk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Aile, kızlarına yanlış serum takıldığını iddia etti. Peki, serumlar alerjik reaksiyona sebep olur mu? Evde serum taktırmak doğru mu? İmmünoloji Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferhan Zeynep Özşeker NTV yayınında yanıtladı.

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