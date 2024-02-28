Büşra'nın öldüğü kazada 7 kamu görevlisine 2'şer yıla kadar hapis istemi

KUSURLU OLDUKLARI BELİRLENDİ

Olayın ardından haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı kamu görevlileri için aileler, itiraz etti.

İtirazın kabulünün ardından kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı Mustafa Yılmaz (46), Şef M.S. (37) ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni K.B. (42) hakkında "Doğrudan Temin Sözleşmesi"nin imzalama aşamasında araca ve sürücüye ait belgelerin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu, görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi.

Büşra Akın'ın öğrencisi olduğu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Taşımalı Eğitim Denetim Okul Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı E.B. (37), komisyon üyesi öğretmenler E.K. (31) ve M.K. (39) hakkında da servis aracı ve sürücüsünün belgelerinin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu ifade edildi.