Büşra'nın öldüğü kazada 7 kamu görevlisine 2'şer yıla kadar hapis istemi
Zonguldak'ta Büşra Akın'ın hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ile sürücü Fikret Bayrak'ın da yaralandığı okul servisi kazasına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açıldı. İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının ihale şartnamesinde talep edilen belgeleri incelemedikleri, gerekli sorgulamaları yapmadıkları ve gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi.
Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi.
Fikret Bayrak'ın kullandığı öğrenci servisi midibüsü, kontrolden çıkarak 50 metreden uçuruma yuvarlandı.