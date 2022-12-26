Büyük Menderes Nehri çöplüğe döndü

Nehirde canlı yaşamının da bu kirlilikten olumsuz etkilendiğini ve balık ölümleri yaşandığını dile getiren Sürücü şöyle konuştu:

"Büyük Menderes Nehri'nin önünde eski tarihi bir taş köprü var. Büyük Menderes Nehri kanayan bir yara haline geldi. Maalesef her yağmur yağdığında yukarı havzadan gelen tüm çöpler köprünün menfezleri tıkandığı için burada toplanıyor. Çöplerin haricinde suyun rengi de değişerek siyah akmaya başladı.