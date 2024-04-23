Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı
İstanbul Büyükçekmece'de halüsinasyon gördüğü öne sürülen bir kişi, binanın girişine sığınarak kendi kendine çatıştı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, aldığı alkolün etkisiyle halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. (38) bir binanın girişine sığınarak sokağa kurşun yağdırdı. Zaman zaman kapı aralığından etrafı gözetleyen Aziz Ç.'ye kurşun yağdırmaya devam etti.