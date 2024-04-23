Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı

İstanbul Büyükçekmece'de halüsinasyon gördüğü öne sürülen bir kişi, binanın girişine sığınarak kendi kendine çatıştı. Mahallede korku dolu anlar yaşanırken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşananlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı - 1

Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, aldığı alkolün etkisiyle halüsinasyon gördüğü öne sürülen Aziz Ç. (38) bir binanın girişine sığınarak sokağa kurşun yağdırdı. Zaman zaman kapı aralığından etrafı gözetleyen Aziz Ç.'ye kurşun yağdırmaya devam etti.

HALÜSİNASYON NEDİR? KİMLER HALÜSİNASYON GÖRÜR?

TÜRKİYE HABERLERİ

Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı - 2

Silah seslerini duyan çevre sakinleri korku dolu anlar yaşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı - 3

Etrafa rastgele kurşun yağdıran Aziz Ç.'yi yakalayan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, 15 adet kovan, 10 adet mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Sıkılan kurşunlardan 3'ü farklı binalara isabet etti.

Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı - 4

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda şans eseri can kaybı ve yaralı olmazken yakalan Aziz Ç. sağlık kontrolü nedeniyle hastaneye götürüldü.

Büyükçekmece'de korku dolu anlar: Halüsinasyon görüp kendi kendine çatıştı - 5

Aziz Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 88 adet tüfek ve tabanca mermisi ile 5 bıçak ele geçirildi. Aziz Ç. polis merkezindeki ilk sorgulamasında olay yerinden ayrıldıktan sonra silahı attığını ama tam olarak nereye attığını bilmediğini ifade etti.

DAHA FAZLA GÖSTER