Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon
Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen "Jetlag" operasyonunda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak "Hakkınızda terör soruşturması var" yalanıyla dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı. Bazı mağdurların, kendilerinden istenen paraları, dolandırıcıların belirttiği alanlara bırakması da görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Hakkınızda terör soruşturması var" denilerek para istenen vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı.