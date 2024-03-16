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Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen "Jetlag" operasyonunda kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak "Hakkınızda terör soruşturması var" yalanıyla dolandıran 18 şüpheli gözaltına alındı. Bazı mağdurların, kendilerinden istenen paraları, dolandırıcıların belirttiği alanlara bırakması da görüntülendi.

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Hakkınızda terör soruşturması var" denilerek para istenen vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 2

Polis, çağrı merkezi kuran şüphelilerin kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp aradıkları kişilerden para istediğini belirledi. 

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 3

Dolandırıcıların aradıkları kişileri, "Operasyon yapılacak", "Paralarınızın seri numarası alınacak", "Hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi", "Adınıza hesaplar açıldı" ve "Örgüt adınıza kimlik çıkarttı" gibi yalanlarla para vermeye ikna ettiği saptandı.

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 4

2 ay boyunca takip yapan polis, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle Diyarbakır merkezli 5 ilde şüphelilere yönelik "Jetlag" adı verilen operasyon düzenledi.

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 5

18 GÖZALTI

Operasyonda Diyarbakır’da 6, İstanbul’da 4, Mersin’de 3, Şanlıurfa’da 3, ve Ankara’da 2 olmak üzere 18 şüpheli yakalandı.

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 6

Polis, bazı mağdurların paraları, dolandırıcıların tarif ettiği alanlara bıraktığı anları da görüntüledi.

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 7

Ayrıca kuryelik yapan bir şüphelinin Şanlıurfa’dan Ankara’ya sonrasında ise İstanbul’a giderek mağdurdan parayı aldığı tespit edildi.

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 8

Polisin yaptığı aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon - 9

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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