Çağrı merkezi kurup insanları dolandıranlara operasyon

Dolandırıcıların aradıkları kişileri, "Operasyon yapılacak", "Paralarınızın seri numarası alınacak", "Hesabınız FETÖ tarafından ele geçirildi", "Adınıza hesaplar açıldı" ve "Örgüt adınıza kimlik çıkarttı" gibi yalanlarla para vermeye ikna ettiği saptandı.