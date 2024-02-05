Çakalburnu Lagünü için kritik deniz marulu uyarısı: Son 2 yıldır marullar hiç kalkmadı

"Aslında İzmir, çok şanslı bir kent. İzmir'de Çakalburnu Dalyanı gibi muhteşem bir yer var. Kuş cennetimiz var. Dünyada hiçbir kentte bunlar beraber olmaz zaten. Dalyan olur veya kuş cenneti olur." diye konuşan Prof. Dr. Yaşar, "Sulak alan açısından Halkapınar'ı maalesef kaybettik. Buraya beslenmek için geliyor. Kuşlar, 1990'lı yıllara kadar Halkapınar'a giderlerdi. Fakat Halkapınar kirlenince artık orayı bıraktılar. Doğrudan Çakalburnu Dalyanı'na gelmeye başladılar. Buraların artık bir an önce bilimsel olarak çalışılması ya da bir çalıştay düzenlenip, kurtarılması gerekiyor. Ekosistemi, yaşamı kurtarmamız gerekiyor. Ancak görüldüğü gibi şubat ayında bile lagün yemyeşil." dedi.