Çakalburnu Lagünü için kritik deniz marulu uyarısı: Son 2 yıldır marullar hiç kalkmadı
İzmir'de yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü, deniz marulları ile kaplandı. Uzmanlar, son 2 yıldan beri hemen hemen deniz marullarının hiç kalkmadığını söylerken körfezin kirliliğe çok doygun olduğunu da ifade etti. Körfezin iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen bilim insanları, "Bu lagünü kaybedersek, kuş cennetini de kaybederiz." dedi.
İzmir Körfezi'nde genellikle yaz aylarında görülen deniz marulu, bu kez şubat ayında İnciraltı mevkisinde bulunan ve flamingoların da içinde olduğu yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nü kapladı.