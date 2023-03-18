Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlamaları

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Avustralya Askeri Ataşesi Albay Captan Ben Esler, İngiltere Askeri Ataşesi Albay James Heardman, Yeni Zelanda Maslahatgüzarı Nicole Slight, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı.