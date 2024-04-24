Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi

Çanakkale Kara Savaşları’nın üzerinden 109 yıl geçti. Çanakkale Boğazı’nı geçemeyen düşman kuvvetleri, 25 Nisan 1915 günü 5 farklı noktadan karaya çıkarma yaptı. Türk ordusunun savunma hatlarını geçemeyen İtilaf Devletleri, 261 gün sonunda geri çekilmek zorunda kaldı. O dönem kurmay albay olarak görev yapan Mustafa Kemal, Conk Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu’nda gösterdiği üstün askeri başarı sonucu Anafartalar Kahramanı unvanını aldı. İşte o savaşın simge anlarından biri, 109 yıl sonra ölümsüzleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1915 yılında, Conkbayırı civarında siperdeyken çekilen fotoğrafının yeri tespit edilerek aynı karenin heykeli yapıldı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 1

Çanakkale Kara Savaşları, ardından 109 yıl geçmesine rağmen günümüz dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.

İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak istemeleri sebebiyle cereyan eden Çanakkale savaşları, İngiltere ve Fransa’ya ait gemilerden oluşan bir donanmanın 19 Şubat 1915’te boğaza büyük bir saldırı düzenlemesiyle başladı.

Vatan toprağını namusu bilen Mehmetçiğin direnişiyle karşılaşan İngiliz ve Fransız donanması, deniz muharebelerinden bir sonuç alamayınca, 18 Mart 1915’te geri çekilerek kara harekât planını devreye soktu.

VİDEO - Çanakkale Kara Savaşı'nın 109. yılı: Tarihi fotoğrafın çekildiği yere Atatürk Anıtı

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 2

25 NİSAN 1915 GÜNÜ ÇIKARMA ÇIKARMA YAPTILAR

25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’na, Seddülbahir, Kumkale, Beşige, Bolayır ve Arıburnu olmak üzere beş farklı noktadan çıkarma yaptı. Seddülbahir ve Arıburnu’nda taarruza geçen İngiliz ve Fransız kuvvetleri, Osmanlı savunma hatları geçemediği için Gelibolu Yarımadası’nın işgalini gerçekleştiremedi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 3

KOCATEPE VE CONK BAYIRI TAARUZLARI

Kocatepe ve Conk Bayırı’nda bulunan Anzak kuvvetlerine karşı Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilen taarruzla, Anzak birlikleri de geri çekilmek zorunda bırakıldığından, İtilaf güçleri çıkarmaya son verdi ve Gelibolu Yarımadası’nı terk etti. Böylece savaş, 9 Ocak 1916’da Osmanlı Devleti’nin zaferiyle sonuçlandı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 4

ANAFARTALAR KAHRAMANI MUSTAFA KEMAL

Deniz muharebeleri 28 gün; kara muharebeleri ise 261 gün sürdü. Emperyalistlere karşı Çanakkale’de kazanılan zafer sadece 1. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Osmanlı’ya da avantaj sağladı. Conk Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu’nda üstlendiği görevde gösterdiği askeri başarılardan dolayı Anafartalar Kahramanı unvanını almaya hak kazanan Mustafa Kemal’in milli bir lider olmasının önü açıldı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 5

SİMGE FOTOĞRAF ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Muharebeleri'nde Conkbayırı civarındaki bir siperde, arkasında 3 askerle düşmanı gözetlerken çekilen fotoğrafı, heykel haline getirilerek ziyarete açıldı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 6

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kurmay Binbaşı Haydar Mehmet Alganer'in 17 Haziran 1915'te, 19'uncu Tümeni ziyaret eden Kurmay Albay Mustafa Kemal'i, Conkbayırı'nda siperdeyken çektiği fotoğrafın yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 7

Yapılan titiz çalışma sonucu Mustafa Kemal'in, arkasındaki 3 askerle mevziye yaslanır vaziyette Anafartalar Ovası'ndaki düşman kuvvetlerini izlediği görülen ve tek orijinali Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığında sergilenen fotoğrafın Conkbayırı yakınlarında 9 numaralı siperde çekildiği belirlendi.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 8

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında fotoğrafın çekildiği noktaya aynı karenin anıt heykeli yapıldı. Ziyarete açılan anıt, bölgeye gelenlerin uğrak noktası haline geldi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale kahramanı olduğunu söyledi.
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 9

Atatürk'ün Çanakkale'de Anafartalar kahramanı unvanıyla tarih sahnesine çıktığını, Türk milletinin kalbindeki yerini aldığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale Savaşları sırasında Mehmetçik ile beraber büyük bir mücadele ortaya koymuş ve Çanakkale'yi geçilmez yapan o kadronun en başarılı mimarlarından birisidir. Çanakkale'de ortaya çıkan inançla, kararlılıkla birlikte Kurtuluş Savaşı'na giden yollar başlamış ve Cumhuriyet Çanakkale'de kurulmuştur." diye konuştu.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 10

Kaşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları sırasında çok meşhur bir fotoğrafının olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

“Çok meşhurdur, düşmanı gözetleyen ve düşmanı takip eden bir fotoğraf. Haydar Mehmet Alganer tarafından çekilen bu fotoğrafın çekildiği yeri, 9 numaralı siperi tespit ettik ve aynı fotoğrafı burada anıtlaştırdık. Gelen ziyaretçi, Çanakkale dendiği zaman, Mustafa Kemal Atatürk'ün o popüler olan, çok bilinen pozunun nerede çekildiğini daha iyi görme imkanına sahip oluyor. İşte tam bu noktada Haydar Mehmet Alganer, Atatürk'ün o meşhur pozunu çekmiş. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bunu abideleştirdik ve ölümsüzleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen yanında ve arkasında kahraman Mehmetçiklerimiz, askerlerimiz var. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk o büyük işleri işte bu kahraman Mehmetçik ile silah arkadaşlarıyla beraber başarmıştı. Her zaman askerinin hep yanında ve önündeydi. İşte burada da Mustafa Kemal Atatürk düşmana çok yakın olan bu hatta Mehmetçikle beraber, askerleriyle beraber en ön saftaki yerini almıştır.”
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 11
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 12
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 13
Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi - 14
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