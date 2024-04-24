Çanakkale Kara Savaşları’nın 109’uncu yılı | Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’in simge fotoğrafı ölümsüzleştirildi
Çanakkale Kara Savaşları’nın üzerinden 109 yıl geçti. Çanakkale Boğazı’nı geçemeyen düşman kuvvetleri, 25 Nisan 1915 günü 5 farklı noktadan karaya çıkarma yaptı. Türk ordusunun savunma hatlarını geçemeyen İtilaf Devletleri, 261 gün sonunda geri çekilmek zorunda kaldı. O dönem kurmay albay olarak görev yapan Mustafa Kemal, Conk Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu’nda gösterdiği üstün askeri başarı sonucu Anafartalar Kahramanı unvanını aldı. İşte o savaşın simge anlarından biri, 109 yıl sonra ölümsüzleştirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1915 yılında, Conkbayırı civarında siperdeyken çekilen fotoğrafının yeri tespit edilerek aynı karenin heykeli yapıldı.
Çanakkale Kara Savaşları, ardından 109 yıl geçmesine rağmen günümüz dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.
İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak istemeleri sebebiyle cereyan eden Çanakkale savaşları, İngiltere ve Fransa’ya ait gemilerden oluşan bir donanmanın 19 Şubat 1915’te boğaza büyük bir saldırı düzenlemesiyle başladı.
Vatan toprağını namusu bilen Mehmetçiğin direnişiyle karşılaşan İngiliz ve Fransız donanması, deniz muharebelerinden bir sonuç alamayınca, 18 Mart 1915’te geri çekilerek kara harekât planını devreye soktu.
VİDEO - Çanakkale Kara Savaşı'nın 109. yılı: Tarihi fotoğrafın çekildiği yere Atatürk Anıtı