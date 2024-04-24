Çanakkale Kara Savaşı'nın 109. yılı: Tarihi fotoğrafın çekildiği yere Atatürk Anıtı
Çanakkale kara muharebelerinin 109. yıl dönümü anma törenleri başladı. 2 gün sürecek olan anma etkinlikleri kapsamında ilk tören Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirildi. Gelibolu'da düşman askerini durdurarak Anafartalar Kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından 17 Haziran 1915 tarihinde 18'nci Alay'ın siperlerinin bulunduğu bölgede çekilen o tarihi fotoğrafın bulunduğu noktaya 109 yıl sonra Atatürk Anıtı yapıldı. NTV ekibinden Merih Ak, Çanakkale'den ayrıntıları aktardı.
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