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Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

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    Çanakkale'nin Biga ilçesinde Atilla Topuz idaresindeki Çanakkale Truva Turizm'e ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

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    Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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    Yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi ile Biga'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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    Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.

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