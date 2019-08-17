Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 28 yaralı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
-
1
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Atilla Topuz idaresindeki Çanakkale Truva Turizm'e ait otobüs, Çanakkale-Bursa kara yolunun Karabiga beldesi yol ayrımı Kaldırımbaşı Kavşağı mevkisinde aşırı yağıştan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.
-
2
Kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
-
3
Yaralılar, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve Biga Devlet Hastanesi ile Biga'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
-
4
Kazanın, yolcu otobüsünün Çanakkale-İstanbul seferini yapmak üzere yola çıktığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
-
5
-
6
-
7