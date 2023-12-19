Çanakkale'nin içme su kaynağında artış
Çanakkale genelinde son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde şehrin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nın da aralarında bulunduğu 9 barajın doluluk oranı arttı.
Çanakkale kent merkezinin içme ve kullanma suyu kaynağı olan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda doluluk, 26 milyon 947 bin metreküple yüzde 49,79 ölçüldü.
Tarımsal sulamada yararlanılan, bazıları çevrelerindeki ilçelere içme ve kullanma suyu sağlayan kaynaklardan Ayvacık Barajı'nın doluluk oranı yüzde 64,67'ye, Bakacak Barajı'nda yüzde 24,47'ye, Bayramdere Barajı'nda yüzde 45,11'e, Bayramiç Barajı'nda yüzde 68,2'ye, Zeytinliköy Barajı'nda yüzde 50,39'a, Taşoluk Barajı'nda yüzde 27,26'ya, Tayfur Barajı'nda yüzde 25,59'a ve Umurbey Barajı'nda yüzde 64,62'ye ulaştı.