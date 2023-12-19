Çanakkale'nin içme su kaynağında artış

"NORMALİN ÜZERİNDE YAĞIŞ"

Bu yıl Türkiye'nin büyük bir bölümünde normalin üzerinde yağış beklendiğini belirten Türkeş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzey Atlantik salınımının negatif evresi yani Güney Avrupa ve Akdeniz'den Türkiye'ye daha fazla yağış getiren orta enlem ve Akdeniz siklonlarını bekliyorduk. Sıcaklıklar yine normallerin üzerinde. Bu normal bir eğilim küresel ortalama açısından. Tabi yağışlar aralık ayında da devam etti ancak aralıkta yağışlar biraz şiddetli oldu. Akdeniz'den gelen bir orta enlem siklonunun, bu kez batıda yani Balkanlar ve Yunanistan üzerinden Akdeniz'de, normalinden daha uzun süre kalması nedeniyle belirli alanlarda Çanakkale yöresinde olduğu gibi uzun süreli etkili yağışlara yol açtı."

Deniz seviyesi yükselmelerinin, fırtına kabarmalarının ve sellerin en fazla etkilediği alanlardan birinin deltalar olduğunu ifade eden Türkeş, buna benzer örneğin Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde yaşandığına dikkati çekerek, yerleşim olmaması gereken ancak geçmişte imar izni almış olan yazlıkların yer aldığı bu yerin sular altında kaldığını söyledi.