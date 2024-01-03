Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda

Sultangazi’de iki grubun uzun namlulu silahlarla girdiği çatışmada, kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Büşra Polat yaşamını yitirdi. Büşra, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın babası, “Senin ne hayallerin vardı.” diyerek gözyaşı döktü.

Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda - 1

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 30 Aralık günü, iki grup arasındaki çatışmada vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda - 2

Polat’ın cenazesi, bugün Sultangazi’deki Hz. Ali Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda - 3

Olay günü Büşra Polat’ın annesi Dilek Polat’ı sınava götürdükleri, babası ve kız kardeşi ile beraber arabada oldukları, Büşra Polat’a kurşun isabet ettiği sırada kız kardeşi ile beraber arka koltukta oturduğu öğrenildi.

Anne Dilek Polat’ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda - 4

“Senin ne hayallerin vardı.” diyerek gözyaşı döken baba Halis Polat ise kızının ölmesine sebep olanların en ağır cezayı almaları gerektiğini belirterek, “Bunu önlesinler ne olur. Herkesten yardım istiyorum. Herkese yalvarıyorum buna bir dur demeleri lazım.” diye konuştu.

Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda - 5
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