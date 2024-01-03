Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda
Sultangazi’de iki grubun uzun namlulu silahlarla girdiği çatışmada, kurşunların hedefi olan 15 yaşındaki Büşra Polat yaşamını yitirdi. Büşra, bugün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın babası, “Senin ne hayallerin vardı.” diyerek gözyaşı döktü.
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 30 Aralık günü, iki grup arasındaki çatışmada vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 15 yaşındaki Büşra Polat, bugün son yolculuğuna uğurlandı.