Çatışmanın ortasında kalan Büşra’ya gözyaşlarıyla veda

“Senin ne hayallerin vardı.” diyerek gözyaşı döken baba Halis Polat ise kızının ölmesine sebep olanların en ağır cezayı almaları gerektiğini belirterek, “Bunu önlesinler ne olur. Herkesten yardım istiyorum. Herkese yalvarıyorum buna bir dur demeleri lazım.” diye konuştu.