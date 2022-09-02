Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi

"TAMAMEN YEŞİL CANAVARI"

Prof. Dr. Kaya, çayır tırtılı bu sene epidemi yaptığını kaydederek, "Normal şartlarda çayır tırtılı, 2002, 2012, 2022'de her 10 yılda bir epidemi yaptı. Çayır tırtılı aslında sadece ayçiçeğine zarar veren bir böcek değil. Çayır tırtılı 150 fazla türde zarar yapıyor. Daha doğrusu tamamen yeşil canavarı. Özellikle o yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda aşağılarda olan önce o otları yiyor, daha sonra yukarı doğru çıkarak zarar veriyor" dedi.