Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi

Trakya başta olmak üzere birçok ildeki ayçiçeği tarlalarında büyük zarara neden olan 'çayır tırtılı' Üsküdar'daki Çamlıca Parkı'nda da görüldü. Parkı istila eden tırtıllar bitkilere zarar verdi.

Haberler - DHA 02.09.2022 - 11:33

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 1

Trakya'da ayçiçeği tarlalarına zarar veren  'çayır tırtılı' 'da parklara ulaştı.

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 2

Bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden olan çayır tırtılları Üsküdar'da bulunan Çamlıca Parkı'nda görüldü.

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 3

Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için İstanbul'daki parklara geldiğini belirtti.

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 4

"TAMAMEN YEŞİL CANAVARI"

Prof. Dr. Kaya, çayır tırtılı bu sene epidemi yaptığını kaydederek,  "Normal şartlarda çayır tırtılı,  2002, 2012, 2022'de her 10 yılda bir epidemi yaptı. Çayır tırtılı aslında sadece ayçiçeğine zarar veren bir böcek değil. Çayır tırtılı 150 fazla türde zarar yapıyor. Daha doğrusu tamamen yeşil canavarı. Özellikle o yabancı otların yoğun olduğu tarlalarda aşağılarda olan önce o otları yiyor, daha sonra yukarı doğru çıkarak zarar veriyor" dedi.

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 5

"TARLA BULAMADIKLARI İÇİN PARKLARA İNDİLER"

Prof. Dr. Kaya, tırtılların tarla bulamadıkları için parklara indiklerini belirterek, “Bu çayır tırtılının yaklaşık 2 aylık bir yaşam döngüsü var. Şu an son kalan nesiller, herhangi bir yeşil bitki veya tarlada bulamadığı için doğal olarak şu anda en yeşil yer neresi parklar, bahçeler olan İstanbul'da" diye konuştu.

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 6

"PATLAMA YAŞANABİLİR"

Prof. Dr. Kaya, çayır tırtıllarının yeşil canavarı olduklarını ifade ederek, “Patlama yaşanabilir.  Yeşil buldukça bunlar çoğalıyor. Karadeniz'e uçarak geçerek buraya yuva yaptılar. Ondan sonra Bursa'ya geçti. Arkasından da Samsun'a kadar ulaştı. Kelebekler 150'den fazla bitkiye zarar veriyor. Her türlü yeşili yiyor zaten" dedi.

Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 7
Çayır tırtılı İstanbul'da parklara indi - 8

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