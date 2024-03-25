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Çayırova Belediyesi hangi partide? Çayırova Belediye başkanı kimdir? Çayırova Belediye başkan adayları

Çayırova Belediyesi hangi partide? Çayırova Belediye başkanı kimdir? Çayırova Belediye başkan adayları - 1

ÇAYIROVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi'ni 38.658 alınan oy ve %54.56 oy oranı ile AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK PARTİ BÜNYAMİN ÇİFTÇİ 38.658 %54.56
  • CHP SELAHATTİN KAYA 16.475 %23.25
  • İYİ PARTİ İLHAMİ BAYRAK 10.337 %14.59
  • SAADET PARTİSİ YUSUF AKSU 4.119 %5.81
  • BBP ÖMER AKKAYA 671 %0.95
  • DSP HASAN YILDIZ 282 %0.40
  • BTP ALPER TAŞLIYAN 166 %0.23
  • DP HÜSEYİN BABAOĞLU 151 %0.21

TÜRKİYE HABERLERİ

Çayırova Belediyesi hangi partide? Çayırova Belediye başkanı kimdir? Çayırova Belediye başkan adayları - 2

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi Kimdir?

1976 yılında Giresun’da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Çayırova’da tamamladı. Genç yaşlarda çeşitli ticari işletmelerde edindiği tecrübelerle kendini geliştirme fırsatı buldu. Dürüst ve çalışkan kimliği ile ön plana çıkan Çiftçi, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu.

Çocukluğundan itibaren Çayırova’da ikamet etmektedir. Dürüst ve çalışkan kimliğini iş hayatında da sürdüren Çiftçi, Çayırova’da 21 yıldır serbest inşaat mühendisliği yapmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve çeşitli STK’ların yönetimlerinde farklı görevlerde bulundu. İş hayatındaki başarısını sosyal kimliğiyle de ön plana çıkarıp, AK Parti’de siyasete atıldı. AK Parti Çayırova Belde Teskilatı’nda başkan yardımcılığı ve ilçe olduktan sonra Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda Teşkilat Eğitimi, AK Parti Siyaset Akademisinde Yerel Yönetimler ve Lider Ülke Türkiye gibi çeşitli programlara katılarak, siyasi tecrübesini pekiştirdi. Birçok mesleki eğitim ve seminerlerin yanı sıra, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Teknoloji Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Siyasal İletişim Metotları üzerine eğitimler aldı.

Şehir ve inşaat teknolojileri, spor, doğa ve seyahat etmek ilgi alanlarından bazılarıdır. Yabancı dili İngilizce olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Çayırova Belediyesi hangi partide? Çayırova Belediye başkanı kimdir? Çayırova Belediye başkan adayları - 3

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
  • MUHARREM GÖKÇE
  • ERÇİN ERDOĞAN
  • YUSUF EMRE CÜRE
  • ŞEVKİ DEMİRCİ
  • HAKAN ERCAN
  • HAMZA EKŞİ
  • RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
  • HACI FİLİK
  • ALİ ERDOĞDU
  • MEHMET KOÇ
  • AHMET KORKMAZ
  • TURAN SAK
  • AHMET ALBAYRAK
  • ORHAN MORDOĞAN
  • İBRAHİM ÇAMKERTEN
Çayırova Belediyesi hangi partide? Çayırova Belediye başkanı kimdir? Çayırova Belediye başkan adayları - 4

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