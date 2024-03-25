Çayırova Belediyesi hangi partide? Çayırova Belediye başkanı kimdir? Çayırova Belediye başkan adayları

ÇAYIROVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çayırova Belediyesi Başkanı Bünyamin Çiftçi Kimdir?

1976 yılında Giresun’da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Çayırova’da tamamladı. Genç yaşlarda çeşitli ticari işletmelerde edindiği tecrübelerle kendini geliştirme fırsatı buldu. Dürüst ve çalışkan kimliği ile ön plana çıkan Çiftçi, 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden derece ile mezun oldu.

Çocukluğundan itibaren Çayırova’da ikamet etmektedir. Dürüst ve çalışkan kimliğini iş hayatında da sürdüren Çiftçi, Çayırova’da 21 yıldır serbest inşaat mühendisliği yapmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği ve çeşitli STK’ların yönetimlerinde farklı görevlerde bulundu. İş hayatındaki başarısını sosyal kimliğiyle de ön plana çıkarıp, AK Parti’de siyasete atıldı. AK Parti Çayırova Belde Teskilatı’nda başkan yardımcılığı ve ilçe olduktan sonra Çayırova Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda Teşkilat Eğitimi, AK Parti Siyaset Akademisinde Yerel Yönetimler ve Lider Ülke Türkiye gibi çeşitli programlara katılarak, siyasi tecrübesini pekiştirdi. Birçok mesleki eğitim ve seminerlerin yanı sıra, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Teknoloji Yönetimi, Bahçeşehir Üniversitesi’nde Siyasal İletişim Metotları üzerine eğitimler aldı.

Şehir ve inşaat teknolojileri, spor, doğa ve seyahat etmek ilgi alanlarından bazılarıdır. Yabancı dili İngilizce olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.