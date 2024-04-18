Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede?

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında çalışan 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani'nin ölümüne ilişkin otopsi ve Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu ortaya çıktı. Raporda, madencinin cesedinin bazı kısımlarının kömürleşecek kadar yandığı belirtilerek, "İleri derece yanık nedeniyle mide, sol böbrek, pankreas ve bağırsaklar tefrik edilemedi." ifadeleri yer aldı. Soruşturma aşamasında madencinin eşi Kamergul Maliki’nin savcılık ifadesinde eşine bir telefon konuşmasında böbreğine karşılık 20 bin dolar teklif edildiğini duyduğunu anlattı.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 1

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında fenalaştıktan sonra, ormanda yanmış cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani’nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 2

Afgan madencinin otopsi ve Adli Tıp İhtisas Kurulu Raporu ortaya çıktı. Raporda, madencinin cesedinin bazı kısımlarının kömürleşecek kadar yandığı belirtilerek, “İleri derece yanık nedeniyle mide, sol böbrek, pankreas ve bağırsaklar tefrik edilemedi." ifadeleri yer aldı.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 3

SANIĞIN BABASINA AMELİYAT KONTROLÜ YAPILMIŞ

Soruşturma aşamasında madencinin eşi Kamergul Maliki’nin savcılık ifadesinde eşine bir telefon konuşmasında böbreğine karşılık 20 bin dolar teklif edildiğini duyduğunu anlattı.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 4

Bu kapsamda tutuklu bulunan kaçak ocak sahiplerinden Enver Gideroğlu’nun böbrek hastası olduğu belirlenen babası, kolluk kuvvetleri eşliğinde hastaneye getirilerek muayene ettirildi. Gideroğlu’nun babasında böbrek ameliyatı izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 5

"BÖBREĞE İLİŞKİN DOSYADA İLERLETME YAPILMAMIŞ"

Böbrek konusunun yeterince aydınlatılmadığını belirten Avukat Kerim Bahadır Şeker, “Afgan madencinin sol böbreğinin ‘tefrik edilemediği’ yani sol böbreğinin bulunamadığı görülüyor. Şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, dosya içeriğindeki keşif zaptında ve tutanaklardaki fotoğrafları incelediğimiz vakitte bir kişinin neden yakılması söz konusu olur?" diye sordu.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 6

"Burada cesedin kimlik bilgilerini kaybetmek için, ancak ve ancak yüzünde, ellerinde ve ayaklarında bir yanık yok." diye konuşan Şeker, cesedin yüzünden ve ellerindeki parmak izlerinden kimliğinin belli olabileceğine dikkat çekti.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 7

Şeker, şöyle devam etti:

"Ama tamamen bedeni yanmış vaziyette. Bedenini yanmasıyla alakalı olarak kaçak organ ticaretiyle ilgili herhangi bir hususun olup olmadığına ilişkin buradaki paraların ne şekilde teklif edildiğine ilişkin bu paranın kabul edilmemesinden sonra böbrek ticaretinin zorla mı yapıldığına ilişkin, Afgan madencinin vücudundaki kırıklara ilişkin hiçbir şekilde dosyada ilerletme yapılmamış olduğunu görüyoruz."

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 8

"BÖBREK NEREDE?"

En önemli şüphelerden birinin böbrek olduğunu söyleyen Şeker, şöyle konuştu:

“Bu böbrek ne oldu, nerede? Bu böbrek bulunmadan bir şekilde merdiven altında mı nakli yapıldı, kime yapıldı? Bunun tespitinin yapılması lazım. Aile gerçekten inanılmaz derecede mağdur vaziyette. Bir gecekondunun içerisinde 1’i engelli 4 çocukla 1 eş ve bu mağduriyete daha fazla mağduriyet eklememek lazım. Anayasa’nın 10’uncu maddesi dili, dini, ırkı ne olursa olsun Türk kanunları önünde herkesin eşit olduğunu söyler. Biz de bu davada eşitlik uğruna, insan hakları uğruna bu suçu işleyenlerin adalet önünde en ağır cezayı almaları için takipçisi olacağız.”

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 9

NE OLMUŞTU?

Zonguldak’ta kaçak maden ocağı işletmecileri, maden ocağında fenalaşan Afganistan uyruklu madenciyi yakıp, cesedini ormana attı.

Olay, 10 Kasım’da Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak’ta meydana geldi.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 10

Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 11

Ekipler bölgede delil niteliği taşıyan unsurları topladı, toprak zemindeki ayak izlerini de inceleyip, kalıbını çıkardı.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 12

Benzin dökülerek yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’ye ait olduğunu belirledi.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 13

Otopside Nourtani’nin 9 Kasım’da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Cesedi yakılan Afgan madencinin böbreği nerede? - 14
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