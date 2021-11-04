Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu

Trabzon'da çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Erhan'ın balık çiftliklerine karşı açıklaması öncesinde çıkan yangında kundaklama belirtisine rastlanmadı. Yangının nedeni elektrik kontağı olarak açıklandı.

Haberler - DHA 04.11.2021 - 12:30

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 1

'da çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın evindeki yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 2

Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, yalnız yaşadığı Sürmene ilçesi Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde 23 Ekim'de yangın çıktı.

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 3

Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi, Erhan'ın da tabloları küle döndü.

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 4

Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlediği basın açıklamasında gözyaşı döktü. Birçok kişi, Erhan'ın sözlerine destek verdi.

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 5

Erhan'ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafından sesler geldiğini iddia etti. Yangın ile ilgili itfaiyenin ilk tespitlerine göre ise kundaklama belirtilerine rastlanmadı.

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 6

Çok yönlü yürütülen soruşturmada yangının çıkış nedeni ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından rapor hazırlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına, evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 7

Yangına 2 araç ve 4 personel ile müdahale edildiği, 23 metreküp suyun kullanıldığı belirtilen raporda "Sürmene itfaiye ekibimiz olay yerine vardığında, evin tamamen yanar vaziyette olduğu görülmüştür. Olay yerine çıkan yolun rampa ve kaygan olması nedeniyle araçlarla ulaşım sağlanamamıştır. İlçe itfaiye ekiplerimiz tarafından ana yol üzerinden 140 metre mesafeye hortum serilerek yangın su ile söndürülmüştür. Olay sonunda ev içerisindeki eşyalar tamamen yanarak zarar görmüş, maddi zarar tespiti yapılamamıştır" denildi.

Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 8
Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 9
Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 10
Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 11
Çevreci ressamın evindeki yangının neden belli oldu - 12

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