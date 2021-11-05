Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü

Adana'da Ceyhan Nehri’nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi'ndeki bölümünde görülen köpükler tedirgin etti.

Haberler - DHA 05.11.2021 - 14:02

Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü - 1

Ceyhan Nehri'nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi’ndeki köprünü altından geçen bölümünde köpüklenmeler görüldü.

Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü - 2

Köpüklenme, mahallelide tedirginliğe neden oldu.

Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü - 3

Mahalleli, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde köpüklenmeler görüldüğünü söyledi.

Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü - 4

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Ceyhan Nehri'nde tedirgin eden görüntü - 5

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