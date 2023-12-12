Cinsel istismar suçundan aranıyordu, baston görünümlü bıçakla yakalandı
Şanlıurfa'da devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu bir kişiyi elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakaladı. Şüphelinin, sorgulamasında "reşit olmayan çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan arandığı ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine Suriye uyruklu M.A.’yı durdurup, üst araması yaptı.