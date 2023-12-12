Cinsel istismar suçundan aranıyordu, baston görünümlü bıçakla yakalandı

Şanlıurfa'da devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu bir kişiyi elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakaladı. Şüphelinin, sorgulamasında "reşit olmayan çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan arandığı ortaya çıktı.

Cinsel istismar suçundan aranıyordu, baston görünümlü bıçakla yakalandı - 1

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine Suriye uyruklu M.A.’yı durdurup, üst araması yaptı.

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Cinsel istismar suçundan aranıyordu, baston görünümlü bıçakla yakalandı - 2

M.A.'nın yapılan "Genel Bilgi Taraması"nda (GBT), "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçundan arandığı tespit edildi.

Cinsel istismar suçundan aranıyordu, baston görünümlü bıçakla yakalandı - 3

Görevli bekçi bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi.

Cinsel istismar suçundan aranıyordu, baston görünümlü bıçakla yakalandı - 4

Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğunu belirleyen bekçi, baston bıçağa el koyarken, M.A., gözaltına alındı.

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