Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı

Eve kapanmak zorunda kalan çocuklarının garaj üzerine yaptığı mini halı saha sayesinde yaz kış rahatlıkla top oynayıp enerjilerini atabildiğini anlatan Fındık, "Oğlum aynı zamanda futbol okuluna gidiyordu ve süreçten dolayı spordan uzak kaldı. Ben de böyle bir yer tasarladım ve nitekim de oldu” derken “Oğlumla beraber burada hem çalışıyor hem eğleniyoruz. Evimiz yolun kenarında olduğu için görenler şaşırıyor, merak ediyor, durup fotoğraf çekiyorlar. Çocuklarım da bu durumdan çok memnun" ifadelerini kullandı.