Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı

Bartın'da iki çocuk babası İsa Fındık'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle futbol okuluna gidemeyen oğlu için garaj üzerine yaptığı mini kapalı halı saha görenlerin ilgisini topladı. Yaklaşık 15 bin lira nedelle yapılan halı saha ile ilgili konuşan İsa Fındık, “Oğlumla beraber burada hem çalışıyor hem eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı 25.04.2021 - 10:35

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 1

Bartın’da Merkez ilçeye bağlı Ulugeçit köyü Uzunlar Mahallesi'nde yaşayan İsa Fındık (36), salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıldır futbol okuluna devam edemeyen 11 yaşındaki oğlu Burak için futbol sahası yapmaya karar verdi.

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 2

Yaklaşık 15 bin lira harcayarak halı yıkama ve kışlık yiyecek hazırlamada kullandıkları 65 metrekarelik garaj üzerini, branda, aydınlatma, yer halısı ve kale direkleriyle 2 aylık süreçte kapalı halı sahaya dönüştüren Fındık, dışına Türk bayrağı ve "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" yazısı da astı.

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 3

Çocuklarının evlerinin balkonundan bağlantı kapısıyla geçerek top oynayabildikleri halı saha, görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 4

"OĞLUMLA BERABER HEM ÇALIŞIYOR HEM EĞLENİYORUZ"

Fındık, gazetecilere, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgının herkesin en büyük sorunu haline geldiğini, bu durumun çocuğuna da olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 5

Eve kapanmak zorunda kalan çocuklarının garaj üzerine yaptığı mini halı saha sayesinde yaz kış rahatlıkla top oynayıp enerjilerini atabildiğini anlatan Fındık, "Oğlum aynı zamanda futbol okuluna gidiyordu ve süreçten dolayı spordan uzak kaldı. Ben de böyle bir yer tasarladım ve nitekim de oldu” derken “Oğlumla beraber burada hem çalışıyor hem eğleniyoruz. Evimiz yolun kenarında olduğu için görenler şaşırıyor, merak ediyor, durup fotoğraf çekiyorlar. Çocuklarım da bu durumdan çok memnun" ifadelerini kullandı.

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 6

Burak Fındık da futbol okuluna devam edememesi nedeniyle babasının yaptığı sahada top oynayabildiğini, bundan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 7
Virüs nedeniyle parka gidip oynayamadığını aktaran Fındık, "Biz de zamanımızı burada geçiriyoruz. En büyük hayalim, büyük futbolcu olmak. Futbol oynamayı çok seviyorum. Burada da sürekli antrenman yapıyorum." diye konuştu.
Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 8

HALI SAHADAN KARELER...

Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 9
Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 10
Çocuğu için garaj üzerine mini halı saha yaptı - 11

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