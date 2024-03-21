Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı
Kocaeli’de iki çocuğunu öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” diyen babanın yargılanmasına başlandı. Sanığın çocuklarını boğarak öldürdükten sonra onlara mektup yazdığı ortaya çıktı. Mahkeme babanın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesini istedi.
Kocaeli’de çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim.” diyen diyen baba Murat R. ilk kez hakim karşısına çıktı.