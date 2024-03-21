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Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı

Kocaeli’de iki çocuğunu öldürdükten sonra kendisini durduran polislere, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” diyen babanın yargılanmasına başlandı. Sanığın çocuklarını boğarak öldürdükten sonra onlara mektup yazdığı ortaya çıktı. Mahkeme babanın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesini istedi.

Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı - 1

Kocaeli’de çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim.” diyen diyen baba Murat R. ilk kez hakim karşısına çıktı.

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Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı - 2

Korkunç cinayet geçen yıl 23 Mart günü Körfez ilçesinde yaşandı. Gece saatlerinde bir vatandaşın sokakta şüpheli şekilde gezdiğini gören polis ekipleri, 45 yaşındaki Murat R’yi durdurdu.

Murat R’nin, “Çocuklarımı cennete gönderdim.” demesinden şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R’nin annesinin evinde yapılan incelemede Beril Yağmur ve Yunus Emre R. isimli kardeşler ölü bulundu.

Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı - 3

Murat R. gözaltına alınırken, çocuklar ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete ilişkin davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken tutuklu sanık Murat R. ile müşteki anne Merdiye R. SEGBİS ile davaya katıldı.

Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı - 4

Mahkeme başkanının, “Başka çocukların var mı?” sorusuna sanık Murat R., “Yok diyorlar. Hatırlamadığım şeyden dolayı cezaevindeyim. Eşimle 14 yıldır evliyim. Evliliğimizden beri eşim bana kötü davranıyor. Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Erkekliğime adamlığıma laflar söylüyordu. Evi geçindirmeye çalışmama rağmen hakaretlerine devam etti.” diye konuştu.

Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı - 5

Murat R., eşinin çocuklarını da kendisine karşı doldurduğunu öne sürdü, “Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum.” dedi.

Murat R’nin çocuklarını boğarak öldürmesinin ardından onlara mektup yazdığı da ortaya çıktı.

Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı - 6

CEZAİ EHLİYETİ OLUP OLMADIĞI BELİRLENECEK

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesini istedi, duruşmayı erteledi.

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