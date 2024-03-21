Çocuklarını öldürüp “Cennete gönderdim” diyen baba hakim karşısında: Önce cinayetleri işledi sonra mektup yazdı

Mahkeme başkanının, “Başka çocukların var mı?” sorusuna sanık Murat R., “Yok diyorlar. Hatırlamadığım şeyden dolayı cezaevindeyim. Eşimle 14 yıldır evliyim. Evliliğimizden beri eşim bana kötü davranıyor. Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Erkekliğime adamlığıma laflar söylüyordu. Evi geçindirmeye çalışmama rağmen hakaretlerine devam etti.” diye konuştu.