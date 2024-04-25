Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı)
Türkiye Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozunun etkisi altında… Birçok kentte görüş mesafesi düştü, kava kalitesi azaldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınırı değeri, İstanbul Üsküdar, Malatya, Edirne Keşan ve Çanakkale Çan’da hassas değerlere ulaştı.
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle birçok şehirde görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı.