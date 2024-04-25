Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı)

Türkiye Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozunun etkisi altında… Birçok kentte görüş mesafesi düştü, kava kalitesi azaldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınırı değeri, İstanbul Üsküdar, Malatya, Edirne Keşan ve Çanakkale Çan’da hassas değerlere ulaştı.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 1

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle birçok şehirde görüş mesafesi düştü, hava kalitesi azaldı.

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Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 2

Özellikle İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 3

Megakent İstanbul’da da çöl tozu görüldü.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 4

Boğaz hattında görüş mesafesinin azaldığı görüldü.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 5

PARTİKÜL MADDE ORANI ARTTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre, toz bulutunun görüldüğü yerlerde atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranları arttı.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 6

HASSAS DEĞERLERE ULAŞILDI

Dünya Sağlık Örgütü’nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, İstanbul Üsküdar, Malatya, Edirne Keşan ve Çanakkale Çan'da 100-150 mikrogram olan hassas değerlere ulaştı.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 7

Toz taşınımından etkilenen kentler arasındaki İzmir’de de görüş mesafesi düştü. Bazı vatandaşların maske taktığı görüldü.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 8

Uzmanlar, özellikle akciğer ve astım rahatsızlıkları olan hassas grupların bu konuda dikkatli olması istendi.

Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 9
Çöl tozu etkisi sürüyor: İstanbul ve İzmir’de bugün de göz gözü görmüyor (Üsküdar’da hassas değerlere ulaşıldı) - 10
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