Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı”
Bursa’da Cem Muhammet A. isimli çocuğun, çöp evde 1 yıl boyunca alıkonulması olayına ilişkin yargılama sürüyor. Olayla ilgili olarak tutuklanan küçük çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cem Muhammet’in annesi Yasemin A., karara tepki gösterdi. Oğlunun yaşadığı ağır işkenceleri anlatan anne, “Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar. Saçlarını çekerek koparıp, üzerine idrar atmışlar. Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı.” dedi.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çöp eve dönüşmüş bir dairede baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya’da annesiyle birlikte yeni bir yaşam kurdu.
Olaya ilişkin yargılama ise sürüyor.