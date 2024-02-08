Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı”

ÇOCUK YENİDEN DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. İtiraz dilekçesi, bir üst mahkeme olan Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, Antalya’da annesiyle yaşayan Cem Muhammet de tedbir amacıyla yeniden devlet korumasına alındı.

Yasemin A., kendi avukatının da karara itiraz ettiğini, oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyleyerek, “Muhtemelen kişi, cezaevine girene kadar kalacaktır. Normal görüşmelerimiz devam ediyor. Ailelerin 3 haftada 1 çocukları yasal olarak görme hakları var. Ancak şu anda böyle bir tedbir gerekti.” dedi.

Tahliye kararını duyan oğlunun öfke nöbetine girdiğini söyleyen Yasemin A., “Kuruma teslim etmeden 1 gün önce uygun şekilde söyledim. O akşam, boks torbasını aldı, sürekli tekme attı. Çocuk bir şeylerden öfkesini çıkartmak istiyor, bunu doğru bulmuyor. ‘Nasıl olur?’ diyor. ‘Düzeltileceğine inanıyorum. Mutlaka cezasını çekecek’ dedim. Söz verdim.” diye konuştu.