Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı”

Bursa’da Cem Muhammet A. isimli çocuğun, çöp evde 1 yıl boyunca alıkonulması olayına ilişkin yargılama sürüyor. Olayla ilgili olarak tutuklanan küçük çocuğun teyzesi Kamuran Pınar A., adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Cem Muhammet’in annesi Yasemin A., karara tepki gösterdi. Oğlunun yaşadığı ağır işkenceleri anlatan anne, “Kafasına çekiçle vurup, şişe kırmışlar. Saçlarını çekerek koparıp, üzerine idrar atmışlar. Oğlum bulunmasaydı, organları satılacaktı.” dedi.

Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı” - 1

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde çöp eve dönüşmüş bir dairede baygın halde bulunan ve teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cem Muhammet A., Antalya’da annesiyle birlikte yeni bir yaşam kurdu.

Olaya ilişkin yargılama ise sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı” - 2

Bursa’da görülen davada ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan teyze Kamuran Pınar A., üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali göz önünde bulundurulup adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı” - 3

ÇOCUK YENİDEN DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi. İtiraz dilekçesi, bir üst mahkeme olan Bursa 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, Antalya’da annesiyle yaşayan Cem Muhammet de tedbir amacıyla yeniden devlet korumasına alındı.

Yasemin A., kendi avukatının da karara itiraz ettiğini, oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyleyerek, “Muhtemelen kişi, cezaevine girene kadar kalacaktır. Normal görüşmelerimiz devam ediyor. Ailelerin 3 haftada 1 çocukları yasal olarak görme hakları var. Ancak şu anda böyle bir tedbir gerekti.” dedi.

Tahliye kararını duyan oğlunun öfke nöbetine girdiğini söyleyen Yasemin A., “Kuruma teslim etmeden 1 gün önce uygun şekilde söyledim. O akşam, boks torbasını aldı, sürekli tekme attı. Çocuk bir şeylerden öfkesini çıkartmak istiyor, bunu doğru bulmuyor. ‘Nasıl olur?’ diyor. ‘Düzeltileceğine inanıyorum. Mutlaka cezasını çekecek’ dedim. Söz verdim.” diye konuştu.
Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı” - 4

“HAFTADA 1 GÜN YEMEK VERMİŞLER”

Yasemin A., Cem Muhammet’in çöp evdeki 1 yılda yaşadıklarını pedagog desteğiyle anlattığını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Ben sadece aç ve susuz bırakma olayı olarak biliyordum. Oğlumla irtibat kurdukça ve travmaları iyileşip anlatmaya başladıkça, daha yeni, son 6 aydır bu bilgileri veriyor çocuk. Kan dondurucu işkenceler var.

Oğlum bu travmaları unutmak için 2 yıldır psikolojik destek alıyor. Beni en çok etkileyen şey şu oldu, hava kararınca önce çocuğun ağzını koli bandıyla bantlıyor. Şu an 18 yaşında olan kızı da iple ellerini arkadan bağlıyor. Balkona sandalyeye oturtuyorlar. Kafasına da 5 litrelik pet şişe suyu döküyorlar. Bu, kış günü ve Bursa soğuğunda oluyor. Hastalanmasının hızlanması için bunu yapıyorlar. Kafasına çekiçle vurmuş bir gün. Kafası patlıyor, elbiseleri kan içinde kalıyor. Bunu yapan, kadının kızı. O kanlanan saçları da aylar sonra topaklanmış, üstü başı kan içinde. Kız gelmiş, parmaklarını dolayıp saçlarını çeke çeke koparmış."

Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı” - 5

"Canları sıkılınca çocuğu uyandırıp dövüyorlar, hakaret ediyorlar, tekmeliyorlar. Kafasında soda şişesi kırıyorlar. Bu anne ve kız kendilerini çizip kollarını, yüzlerini kanatmışlar. Sonra oğlumu da balkona çıkartmışlar, ‘İmdat, bu çocuk bizi kesiyor’ diye bağırmaya başlamışlar. Kimse ilgilenmeyince, odaya geri götürüp dövmüşler.

Haftada 1 gün su, yemek vermişler. Başka su istediği zaman da bardakla getiriyorlarmış yanına kadar, tam alacakken geri çekip bardaktaki suyu üstüne fırlatıyorlarmış. ‘Al sana su, hadi iç’ diyorlarmış.

Oğlumun üzerine kaynar su dökmüşler, idrar şişesini fırlatmışlar. Bu çocuğun aklını kaçırmaması bir mucize. Bunu yapan 18 yaşına girmek üzere olan yeğenim. Oğlum onun dışarıda olduğunu duyunca bana çok kızdı. ‘Anne onu niye şikayet etmedin’ dedi. ‘O kız daha çocuk diye şikayetimi geri aldım’ dedim. ‘Hayır anne, esas annesini daha çok azmettiren oydu. Birlikte yapıyorlardı. Hatta o daha çok ağır şeyler yapıyordu. Saçlarım yatmaktan topak topak oluyordu. Tutup tutup zevk için saçımı yoluyorlardı’ dedi."
Çöp evde alıkonulan Cem Muhammet’in annesinden mahkeme kararına tepki: “Oğlum bulunmasaydı organları satılacaktı” - 6

“ORGANLARI SATILACAKTI” İDDİASI

Haftada 1 gün yemek verdikleri çocuğun, acıkınca odadaki çöplerden yemek artığı yediğini ve zehirlenip ölümden döndüğünü söyleyen Yasemin A., oğlunun kendisine anlattıklarına dayanarak çocuğun, kız kardeşi ve yeğeni tarafından organ mafyasına satılmak istendiğini öne sürdü.

Yasemin A., oğlunun balkondan atlamayı da düşündüğünü ancak, gördüğü örümcekten korktuğu için atlamadığını belirtti.

Yasemin A., 2020’de de götürüldüğü hastanedeki doktorların da Cem Muhammet’in kaçırıldığından şüphelendiğini ve ihbarda bulunduklarını ancak Sosyal Hizmetler yetkilileri gelene kadar çocuğun teyzesi tarafından kaçırıldığını belirtti.

Yasemin A., çocuğun teyzesini annesi sandığını da anlattı.
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