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Çubuk Belediyesi hangi partide? Çubuk Belediye başkanı kimdir? Çubuk Belediye başkan adayları

Çubuk Belediyesi hangi partide? Çubuk Belediye Başkanı kimdir? Çubuk Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çubuk Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çubuk Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çubuk yerel seçim sonuçları..

Çubuk Belediyesi hangi partide? Çubuk Belediye başkanı kimdir? Çubuk Belediye başkan adayları - 1

ÇUBUK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Çubuk Belediyesini 35.399 alınan oy ve %65.49 oy oranı ile AK Parti adayı Baki Demirbaş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%65.49
  • İyi Parti%17.41
  • Saadet Partisi%8.44
  • RAMAZAN DURUT%4.84
  • BBP%2.50
  • BTP%0.78
  • Diğer%0.55

TÜRKİYE HABERLERİ

Çubuk Belediyesi hangi partide? Çubuk Belediye başkanı kimdir? Çubuk Belediye başkan adayları - 2

ÇUBUK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çubuk Belediyesi Başkanı Baki Demirbaş Kimdir?

20.02.1976 yılında Ankara ili Çubuk ilçesi Camili Mahallesi’nde doğdu. İlkokulu, Çubuk Yıldırım Beyazıt İlkokulunda; ortaokul ve liseyi Çubuk Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. 1999 yılında Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. 2000 yılında vatani görevini Aydın-Söke’de yaptı. 2002 yılından itibaren de Çubuk’ta serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Avukatlık görevine devam ederken hem demokratik süreçlere hem de toplumsal duyarlılığı geliştirip birlik ve beraberliğe katkı vermek amacıyla sivil toplum faaliyetlerinde yer aldı. 2006-2014 yılları arasında Çubuk Dernekler Federasyonunda (ÇUDEF) genel sekreter olarak görev yaptı.

Siyasi hayatına 2008’de Ak Parti Çubuk İlçe Başkan Yardımcısı olarak adım attı. Bu görev sırası boyunca “Seçim İşleri Eğitimciliği”, “Seçim İşleri Hukukçuluğu” görevlerini başarıyla yürüttü.

2013 yılı Kasım ayında Ak Parti Çubuk İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. Akabinde hukukçuluğu, siyasi deneyimi ve uzlaşıcı kişiliği ile delegelerin teveccühünü kazanarak 30 Kasım 2014 yılında yapılan 5. olağan kongrede ilçe başkanı olarak seçildi. 23 Eylül 2017 yılında yapılan 6. Olağan kongrede yeniden ilçe başkanı seçilen Demirbaş, Ak Parti Çubuk Belediye Başkan Adaylığı sürecine kadar bu görevini sürdürdü.

İlçe Başkanı olduğu 2014 yılından itibaren Ak Partinin Çubuk ilçesinde oy oranı, teşkilatının özverili ve uyumlu çalışması sonucu Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Demirbaş’ın ilçe başkanlığı döneminde Çubuk’ta sırasıyla, 30.03.2014 Yerel Seçimlerinde %56,7; 10.08.2017 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde %78; 07.06.2015 Seçimlerinde %67; 01.11.2015 Genel Seçimlerinde %76; 16.04.2017 Referandumunda %77 ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumunda %77 oy oranlarına ulaşıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Sincan’da devam eden FETÖ davalarında şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını savunmak için avukatlık görevinde de bulunan Demirbaş, 1 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhur İttifakı’nın Çubuk Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.

Baki Demirbaş, iki çocuk babasıdır.

Çubuk Belediyesi hangi partide? Çubuk Belediye başkanı kimdir? Çubuk Belediye başkan adayları - 3

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BAKİ DEMİRBAŞ
  • MUSTAFA ERDOĞAN
  • İSMAİL ÖZDEMİR
  • MURAT UÇAR
  • KORHAN MERKİ
  • MURAT UYAR
  • SERKAN KANTAŞ
  • ŞUAYİP ÇINAR
  • HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN
  • HELİN KAYA
  • AHMET ERDEM
  • İZZET YAŞAR
  • EMİNE YURDUSEVER
  • CAN KADEROĞLU
  • BAHRİ ALTINDAĞ
  • CEM TAŞKIN
  • METİN DOĞAN
  • MUHAMMED ALİ SUNGUR
  • YILDIRIM KAMAÇ
  • DURSUN KESKİN
Çubuk Belediyesi hangi partide? Çubuk Belediye başkanı kimdir? Çubuk Belediye başkan adayları - 4

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