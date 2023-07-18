Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Katar Emiri'ne Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı. Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı. Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Körfez turu devam ediyor. Erdoğan, dünkü Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.