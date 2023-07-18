Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük Körfez turunun ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Katar Emiri'ne Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti. İki lider Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı. Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı. Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 günlük Körfez turu devam ediyor. Erdoğan, dünkü Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün özel uçak "TC-TRK" ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

Erdoğan'ı, Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer karşıladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 2

Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 3

Katar Emiri Al Sani, Lusail Sarayı'na gelişinde, Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 5

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 6

Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Al Sani, baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 7

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 8

Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 9

Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 10

Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 11

TÜRKİYE VE KATAR’DAN ORTAK BİLDİRİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında, Lusail Sarayı'nda gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin başında, Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü dolayısıyla ortak bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Casim Al Sani tarafından imzalanan ortak bildiride, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünün kutlanmasından mutluluk duyulduğu kaydedildi.

Türkiye-Katar ilişkilerinin, kurulduğu 1973'ten itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirdiği aktarılan bildiride, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.

Bildiride, "Türkiye-Katar ilişkileri, iki ülkenin kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine tereddütsüz destek sağlamaları ve iki ülkenin çeşitli alanlarda karşılıklı desteğini sürdürmesi nedeniyle, siyasi ve sosyal temeller üzerine inşa edilmiş, köklü tarihi bağları yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 13

Bunlardan sonuncusunun, Türkiye'nin Şubat 2023'te yaşadığı deprem felaketinde sağlanan destekte görüldüğü belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu dayanışma, Katar Devleti’nin depremin ilk anından itibaren yardımları ulaştırmak için askeri uçaklarla oluşturduğu hava koridoru aracılığıyla sağladığı ve binlerce Türk'ün acısını dindirmeye katkı sağlayan eşsiz insani yardımda da kendini göstermiştir.

Türkiye ile Katar arasındaki mevcut stratejik ortaklık bütün düzeylerde verimli olup, çoğu bölgesel ve uluslararası konularda iki ülke benzer yaklaşım sergilemektedir. İkili bağlamda, Yüksek Stratejik Komite mekanizması, üyeleri 2015'ten bu yana her yıl bir araya gelen iki kardeş ülke arasındaki ortaklığın en somut göstergelerinden biridir. Bu stratejik komite aracılığıyla, çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili işbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belge imzalanmıştır. İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari alanlardaki işbirliği, ticaret ve yatırım hacmi açısından geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir büyümeye tanık oldu. İki kardeş ülke ve halkımızın çıkarlarına hizmet edecek ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 14

Ortak bildiride, gücünü tarihin derinliklerinden alan köklü kültürel, sosyal ve dini bağların, iki ülke halklarını da bir araya getirdiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Katar tarafından benzeri görülmemiş bir başarıyla düzenlenen FIFA Dünya Kupası Katar 2022 ile ilgili olarak Türkiye, güvenlik desteği sağlamanın yanı sıra, başta müteahhitlik ve otelcilik olmak üzere çeşitli alanlardaki şirketleri ve uzmanları aracılığıyla turnuvanın başarısına değerli katkılar sağlamıştır. Siyasi, diplomatik, ekonomik ve ticari alanlardaki stratejik ilişkilerimiz ve ikili işbirliğimiz temelinde ve iki ülkenin bilge liderlerinin direktifleri doğrultusunda, iki kardeş ülke ve halkların yararına ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin sürekliliğini sağlamak için çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak üzere ortak çabalarımızı sürdürme kararlılığındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 15

KATAR EMİRİ'NDEN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Emir Temim, paylaşımında, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doha'da ağırlamaktan mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, ekonomik işbirliğini daha umut verici fırsatlara ve ufuklara kavuşturma çerçevesinde iki kardeş halkın ortak menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde bir araya geldiklerini kaydetti.

Katar Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgenin ve dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli zorlukları tartıştıklarını ve bunları ele almak için uluslararası dayanışmayı güçlendirmenin önemini vurguladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Erdoğan, yarın, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek iki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, Zayed tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ikinci gününde Katar'ı ziyaret etti - 17

ERDOĞAN DÜN DE SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmişti.

Erdoğan, Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılanmış, heyetlerarası görüşmelerin ardından iki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens'e yerli otomobil TOGG hediye etmişti

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