Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 1

Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 3

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri süren işçileri de ziyaret ederek son durumları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira yardım yapılacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 6
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 7
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'da - 8

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