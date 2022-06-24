Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 24.06.2022 - 17:55
Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
İyi haberi, yangın bölgesine giden ve Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
Erdoğan, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ufak bir bölgede devam ettiğini söyledi.
Yangına ilk müdahalenin saat 20.10'da 3 helikopter ve 2 uçakla yapıldığını anlatan Erdoğan, ''Yangın afetine 95 araç, 576 personelle müdahale ettik. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile arkadaşlarımız bu yangında görev aldı'' dedi.
Erdoğan, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını 47 hastaya müdahale edildiğini bunlardan 19'unun taburcu olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı, yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardım yapıldığını da belirtti.
Yangının 4 bin hektarlık alanda etkili olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla soğutma ile bunları küçültüp ekime, ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız'' diye konuştu.
Erdoğan, orman yakanlar için cezaların artırılması önerisiyle ilgili de ''Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız. Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor'' ifadesini kullandı.
Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada meteorolojiden, bugün rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme geldiğini belirterek "Rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı tehlikeye dikkat çekerek, "Rüzgarın oluşturacağı sonuçlarla ilgili tüm tedbirleri arkadaşlarımız almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İki bakanın bahsettiği rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı. Bölgede gelişmeleri takip eden NTV Muhabiri Merih Ak, rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın aktardığına göre rüzgarın saat 22.00'ye kadar etkili olması bekleniyor. Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre; rüzgar önümüzdeki iki gün saate 30-35 kilometrenin altına düşmeyecek ve yarın akşam saatlerinde rüzgarın hızı yine artacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede toplam 435 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.
Söndürülen alanlardaki alevlerin yeniden şiddetlenmemesi için büyük çaba sarf ediliyor.
Katar'dan gelen 3 helikopter ve Azerbaycan'a ait 1 amfibi uçak da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Bu arada yangınla ilgili gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.
Şüphelinin ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.
Ayhan'ın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.
Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.
Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.
Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.
Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.
İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlandı.
Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK'nın ağır tonajlı hava araçlarından biri Chinook helikopteri ilk kez görevde.
Türkiye'nin en büyük yangın söndürme araçları arasında yer alan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen helikopter söndürme çalışmalarında yer alıyor.