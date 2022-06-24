Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Marmaris'te 4 bin hektarlık alanda etkili olan orman yangınının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Erdoğan, orman yangınlarında idam cezasının tartışılması gerektiğini de belirterek ''Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor'' dedi.

Haberler - İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 24.06.2022 - 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 1

ÜÇÜNCÜ GÜNDE İYİ HABER

Muğla'nın ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan yangın büyük oranda kontrol altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 2

İyi haberi, yangın bölgesine giden ve Değirmenyanı Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 3

''15 UÇAK, 46 HELİKOPTER GÖREV ALDI''

Erdoğan, yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, ufak bir bölgede devam ettiğini söyledi.

Yangına ilk müdahalenin saat 20.10'da 3 helikopter ve 2 uçakla yapıldığını anlatan Erdoğan, ''Yangın afetine 95 araç, 576 personelle müdahale ettik. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile arkadaşlarımız bu yangında görev aldı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 4

CAN KAYBI YOK

Erdoğan, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını 47 hastaya müdahale edildiğini bunlardan 19'unun taburcu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardım yapıldığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 5

''4 BİN HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ''

Yangının 4 bin hektarlık alanda etkili olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla soğutma ile bunları küçültüp ekime, ağaçlandırma çalışmalarına başlayacağız'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 6

"İDAM CEZASI TARTIŞILMALI"

Erdoğan, orman yakanlar için cezaların artırılması önerisiyle ilgili de ''Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız. Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor'' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 7

Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı.

NTV EKİBİ SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 8

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada meteorolojiden, bugün rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme geldiğini belirterek "Rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 9

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı tehlikeye dikkat çekerek, "Rüzgarın oluşturacağı sonuçlarla ilgili tüm tedbirleri arkadaşlarımız almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 10

İki bakanın bahsettiği rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı. Bölgede gelişmeleri takip eden NTV Muhabiri Merih Ak, rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 11

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın aktardığına göre rüzgarın saat 22.00'ye kadar etkili olması bekleniyor. Çalışkan'ın verdiği bilgiye göre; rüzgar önümüzdeki iki gün saate 30-35 kilometrenin altına düşmeyecek ve yarın akşam saatlerinde rüzgarın hızı yine artacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 12

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede toplam 435 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 13

Söndürülen alanlardaki alevlerin yeniden şiddetlenmemesi için büyük çaba sarf ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 14

Katar'dan gelen 3 helikopter ve Azerbaycan'a ait 1 amfibi uçak da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 15

ORMANI YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Bu arada yangınla ilgili gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklandı.

Şüphelinin ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayhan'ın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 16

DUMAN VE KÜLLER İLÇE MERKEZİNE ULAŞTI 

Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 17

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 18

Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 19

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 20

'UÇAN KALE' İLK KEZ GÖREVDE

Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK'nın ağır tonajlı hava araçlarından biri Chinook helikopteri ilk kez görevde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 21

'nin en büyük yangın söndürme araçları arasında yer alan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen helikopter söndürme çalışmalarında yer alıyor. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 57
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 60
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 61
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 62
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 63
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 64
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 65
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 66
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 67
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 68
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 69
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 70
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 71
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 72
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 73
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 74
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 75
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 76
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 77
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 78
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 79
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 80
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 81
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 82
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 83
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 84
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 85
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 86
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 87
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 88
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 89
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 90
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 91
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında - 92

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