Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altında

"İDAM CEZASI TARTIŞILMALI"

Erdoğan, orman yakanlar için cezaların artırılması önerisiyle ilgili de ''Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız. Bu iş önemli, sadece orman değil hayvanlar da yanıyor'' ifadesini kullandı.