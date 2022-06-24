Uçan kale alevlerle mücadele ediyor

Marmaris'teki orman yangınlarıyla mücadele etmek için TSK'nın ağır tonajlı hava araçlarından biri Chinook helikopteri ilk kez görevde. Türkiye'nin en büyük yangın söndürme araçları arasında yer alan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen helikopter; gün boyu söndürme çalışmalarında yer aldı. Havacılık uzmanı Tolga Özbek, helikopterin özelliklerini ve alevlerle mücadele gücünü NTV'ye anlattı. Haber: AHMET ÖRSOĞLU
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NTV Haber 24.06.2022 - 04:15| Son Güncelleme : 24.06.2022 - 04:26
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