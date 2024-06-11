Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne ziyaret gerçekeştirdi.

Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

Kırk gün sonra ikinci kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü.

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