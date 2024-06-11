Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme
Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel’in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne ziyaret gerçekeştirdi.
Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.
Kırk gün sonra ikinci kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü.