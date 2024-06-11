Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme

Siyasette gözlerin çevrildiği iade-i ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel’in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi’ne ziyaret gerçekeştirdi.

Erdoğan, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

Kırk gün sonra ikinci kez bir araya gelen iki liderin görüşmesi 1,5 saat sürdü.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 2

GENEL MERKEZE CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU YER ALAN TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye 18 yıl sonra yaptığı ziyaret öncesinde CHP Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun yer aldığı Türk bayrağı çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.55'te görüşme için Beştepe'den yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 4

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı genel merkezin kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 5

Erdoğan ve Özel, makam aracının önünde tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 6

İki lider daha sonra genel merkezin girişinde bir kez daha tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 7

Erdoğan ve Özel daha sonra görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 8

Görüşme, genel merkezin 12'nci katında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 9

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da görüşmede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 10

İki isim, görüşmenin kayda geçmesi için notlar tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 11

Erdoğan-Özel görüşmesi, 1 saat 30 dakika sürdü.

Özel, görüşmenin ardından Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 12

İki lider, Erdoğan'ın makam aracı önünde bir kez daha tokalaştı.

Erdoğan, basın mensuplarını selamlayıp aracıyla CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 13

GÖRÜŞMENİN GÜNDEM MADDELERİ

Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır dile getirdiği yeni anayasayı gündeme taşıması, Özel’in ise ekonomik gelişmelerle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 18 yıl sonra ziyaret | Erdoğan ve Özel’den 1,5 saat süren görüşme - 21
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