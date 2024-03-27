imsakiye

Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye başkanı kimdir? Çüngüş Belediye başkan adayları

Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye Başkanı kimdir? Çüngüş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Çüngüş Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Çüngüş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Çüngüş yerel seçim sonuçları..

Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye başkanı kimdir? Çüngüş Belediye başkan adayları - 1

ÇÜNGÜŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Çüngüş Belediyesini 3.247 alınan oy ve %50.35 oy oranı ile Saadet Partisi adayı Ali Suat Akmeşe kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • Saadet Partisi%50.35
  • AK Parti%44.83
  • HDP%3.41
  • CHP%1.02
  • BTP%0.39

TÜRKİYE HABERLERİ

Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye başkanı kimdir? Çüngüş Belediye başkan adayları - 2

ÇÜNGÜŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çüngüş Belediyesi Başkanı Ali Suat Akmeşe Kimdir?

Diyarbakır Çüngüş İlçesinde doğdu,ilk orta eğitimini Çüngüş ve Ankara da tamamlayıp Atatürk üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olup, 1994-2004 yıllarında 2 dönem Anavatan Partisinden ilçe Belediye Başkanlığına seçildi, 2001 yılında Ak partiye geçti. 2004-2019 İzmir ilinde ticaretle uğraşırken halkın yoğun isteği üzerine ilçe Belediyesine aday oldu % 52 oy alarak seçimi kazandı

Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye başkanı kimdir? Çüngüş Belediye başkan adayları - 3

ÇÜNGÜŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ SUAT AKMEŞE
  • MEHMET SIDDIK KARADAĞLI
  • AHMET KAPÇAK
  • ZÜBEYİR ARSLANCA
  • HABİB DEMİRKOL
  • SENAYİ YEŞİLÇİNAR
  • AHMET HAYDAR EŞKİ
  • GÜLER KOÇYİĞİT
  • MEHMET GÜLDOĞDU
  • AYŞE DAĞ
Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye başkanı kimdir? Çüngüş Belediye başkan adayları - 4

DİYARBAKIR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Diyarbakır Seçim Sonuçları

Bağlar Seçim Sonuçları 2024
Bismil Seçim Sonuçları 2024
Çermik Seçim Sonuçları 2024
Çınar Seçim Sonuçları 2024
Çüngüş Seçim Sonuçları 2024
Dicle Seçim Sonuçları 2024
Eğil Seçim Sonuçları 2024
Ergani Seçim Sonuçları 2024
Hani Seçim Sonuçları 2024
Hazro Seçim Sonuçları 2024
Kayapınar Seçim Sonuçları 2024
Kocaköy Seçim Sonuçları 2024
Kulp Seçim Sonuçları 2024
Lice Seçim Sonuçları 2024
Silvan Seçim Sonuçları 2024
Sur Seçim Sonuçları 2024
Yenişehir Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER