Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye başkanı kimdir? Çüngüş Belediye başkan adayları
Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye Başkanı kimdir? Çüngüş Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Çüngüş Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Çüngüş Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Çüngüş yerel seçim sonuçları..
ÇÜNGÜŞ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Çüngüş Belediyesini 3.247 alınan oy ve %50.35 oy oranı ile Saadet Partisi adayı Ali Suat Akmeşe kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- Saadet Partisi%50.35
- AK Parti%44.83
- HDP%3.41
- CHP%1.02
- BTP%0.39