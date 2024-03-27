Çüngüş Belediyesi hangi partide? Çüngüş Belediye başkanı kimdir? Çüngüş Belediye başkan adayları

ÇÜNGÜŞ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Çüngüş Belediyesi Başkanı Ali Suat Akmeşe Kimdir?

Diyarbakır Çüngüş İlçesinde doğdu,ilk orta eğitimini Çüngüş ve Ankara da tamamlayıp Atatürk üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk babası olup, 1994-2004 yıllarında 2 dönem Anavatan Partisinden ilçe Belediye Başkanlığına seçildi, 2001 yılında Ak partiye geçti. 2004-2019 İzmir ilinde ticaretle uğraşırken halkın yoğun isteği üzerine ilçe Belediyesine aday oldu % 52 oy alarak seçimi kazandı