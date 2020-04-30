Denizdeki mavi ışık görenleri şaşırttı

Büyükçekmece sahilinde denizde görülen mavi ışık vatandaşları heyecanlandırdı. Kimyasal atıklar nedeniyle meydana geldiği düşünülen olayın, mikroskobik deniz canlıları tarafından gerçekleştirilen bir doğa olayı olduğu anlaşıldı.

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DHA 30.04.2020 - 14:14

İstanbul Büyükçekmece sahilinde denizde oluşan "mavi ışık" vatandaşların ilgisini çekti.

Sahile toplanan meraklı vatandaşlar suya atılan taşla ışığın yayıldığını gördü.

Vatandaşlar olayın denize dökülmüş kimyasal atıktan kaynaklandığını düşündü.

Ercan Baş isimli vatandaş ise gördüklerini "Denizin içerisinde bir anda mavilik gördüm sonra kayboldu. Çok şaşırdım hatta bildiğim bütün duaları da okudum. Koşarak kaçtım hemen. Sonra merak edip geri geldim. Denizin içerisine girdim. Ayağımı salladım içeriden mavilik geliyor. Işığa benziyor bazen yeşil bazen de mavi oluyor. Yıllardır buradayım ve inanın denize giriyoruz burada" sözleriyle anlattı.







Ancak sonradan mavi ışığın "biyolüminesans" olduğu anlaşıldı. Wikipedia'daki tanıma göre; biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına deniliyor.

Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Akçaalan Albay bir açıklama yapdı.

"Denizdeki pek çok canlı tarafından yapılıyor ama burada gördüğümüz tek hücreli, çok küçük, mikroskobik deniz canlıları tarafından yapılan bir şey" diyen Albay, şu bilgileri verdi:







"Sayıları çok arttığında, böyle milyonlarca olduklarında, gece karanlık ortamda vücutlarında bulunan bir kimyasal maddenin aktifleşmesi ile ışık yaymaya başlıyorlar ve bu normal koşullarda ancak rahatsız edildiklerinde oluyor. Yani siz suyu hareket ettirdiğinizde, taş attığınızda, tekne ile geçtiğinizde veya yüzerken el kol hareketleri yaptığınızda. Yaşadığınız şey o ışık yayma olayı oluyor. O hücrenin içerisindeki maddeler, enzimler yardımıyla oksijen ile tepkimeye giriyorlar ve ışık yayıyorlar.

Dolayısıyla aslında yüzyıllardır herkes tarafından bilinen, dünyanın tüm okyanuslarında olan bir şey. Noctiluca dediğimiz dinoflagellatlar bunu gerçekleştiriyor. Hatta bazen biliyorsunuz, Marmara Denizi'nde ya da başka denizlerimizde kırmızı bir yüzey oluşuyor. Aynı tür aslında bunlar. Fakat böyle gece, ışığın az olduğu ortamlarda veya gündüz güneş fazlaysa, daha canlı daha hareketli oldukları zaman suyun hareket ettirilmesiyle bu güzel renklendirmeyi sağlıyorlar. Yakamoz diye adlandırdığımız şey de bu aslında bizim."

HAVALAR ISININCA ORTAYA ÇIKIYOR Havalar ısındığında bu türün denizlerdeki sayısının arttığını söyleyen Albay, "Aslında her zaman varlar diyebiliriz ama belli dönemlerde sayıları artıyor. Özellikle İlkbahar döneminde bütün o kış yoğunluğundan sonra, besin tuzluları da çok fazla artığında, birden bire havalar ısınmaya başladığında çok daha fazla sayıya ulaşıyorlar. Dolayısıyla bizim çok daha net görebileceğimiz görüntüler elde ediyorlar. Yani dönemsel olarak görebileceğimiz bir şey dememiz daha doğru" diye konuştu.

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