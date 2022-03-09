Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 2015 yılından beri yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yılki ikinci durağı Gümbet Plajı oldu. Hem kıyıda hem de dalgıçlar tarafından denizde yapılan temizlik çalışmasında otomobil lastiğinden halıya, içki şişesinden klozete, ısıtıcıdan yağ tenekelerine kadar toplam 1 ton katı atık toplandı.

Haberler - DHA 09.03.2022 - 16:30

Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 1

, Bodrum'da geleneksel hale gelen 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinin bu yıl ilki Türkbükü sahilinde yapıldı.

Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 2

Haziran sonuna kadar yapılacak olan etkinliğin ikinci adresi ise bugün Gümbet sahili oldu.

Etkinliğe başta ortaokul ve lise öğrencileri olmak üzere, belediye dalgıçları ve çevre gönüllüleri katıldı. 

Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 3

1 TON KATI ATIK TOPLANDI

Öğrenciler kıyıda temizlik çalışması yaparak çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturdu.

12 dalgıç tarafından da yaklaşık 2 saat boyunca deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı. Toplam 1 ton katı atık toplandı. 

Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 4

HALIDAN KLOZETE BİRÇOK ATIK ÇIKTI

Botlar yardımıyla denizden çıkarılan katı atıklar plaja getirildi. Otomobil lastiğinden halıya, içki şişesinden klozete, ısıtıcıdan yağ tenekelerine kadar birçok katı atık görenlere 'pes' dedirtti.

Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 5

Öğrencilere toplanan atıklar ve çevre bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Daha sonra atıklar, belediye ekipleri tarafından çöp depolama alanına götürüldü.

Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 6

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, "Geçen yıl Gümbet'te 634 kilogram atık topladık. Bu yıl sanırım biraz daha fazla atık çıkacak. Bu yıl aşırı yağmur yağdı. Sokaklarımıza gelişigüzel atılan çöpler yağmurla beraber denize ulaştı. Özellikle dere yataklarının olduğu yerde çok fazla atık var. İnsan gücüyle kaldırılamayacak atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor" dedi.

Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 7
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 8
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 9
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 10
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 11
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 12
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 13
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 14
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 15
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 16
Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti - 17

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