Denizden çıkan katı atıklar 'pes' dedirtti

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, "Geçen yıl Gümbet'te 634 kilogram atık topladık. Bu yıl sanırım biraz daha fazla atık çıkacak. Bu yıl aşırı yağmur yağdı. Sokaklarımıza gelişigüzel atılan çöpler yağmurla beraber denize ulaştı. Özellikle dere yataklarının olduğu yerde çok fazla atık var. İnsan gücüyle kaldırılamayacak atıklar çıkıyor. Bunlar bizi çok üzüyor" dedi.