Denizli’de otomobilin çarptığı üniversiteli Azra’dan acı haber

Denizli’de otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız, yaşama tutunamadı.

Kaza, geçen günlerde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş ve yanındaki arkadaşı M.Y.B’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.