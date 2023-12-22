Denizli’de otomobilin çarptığı üniversiteli Azra’dan acı haber
Denizli’de otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki üniversite öğrencisinden Azra Ümmü Demirbaş’tan acı haber geldi. Genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli’de otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız, yaşama tutunamadı.
Kaza, geçen günlerde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Azra Ümmü Demirbaş ve yanındaki arkadaşı M.Y.B’ye çarptı.Çarpmanın etkisiyle iki yaya metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.