Depremlerde android işlemli cep telefonlarına uyarı mesajı geldi

"TÜM VERİLER İŞLENİP BİLDİRİM OLARAK GÖNDERİLİYOR"

"Tekno Hayat" progaramı sunucusu Ahmet Can, sistemin ayrıntılarını anlattı.

Akıllı telefonların içinde pek çok sensör olduğundan bahseden Can, bu sensörlerden birinin hareket sensörü yani ivme ölçer olduğunu dile getirip "Bu sensörden gelen verilerle beraber işleniyor ve o bölgede bulunan kullanıcılardan gelen tüm veriler eşlenip tüm kullanıcılara bildirim olarak gönderiliyor." dedi.