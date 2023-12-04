Depremlerde android işlemli cep telefonlarına uyarı mesajı geldi

Gemlik Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen depremleri çevre illerde bulunan birçok kişi "Android Deprem Uyarı Sistemi" sayesinde sarsıntı başlamadan saniyeler önce öğrendi. Google tarafından geliştirilen sistemin nasıl çalıştığı ise merak konusu oldu. Teknoloji uzmanı Ahmet Can sistemi anlattı.

Depremlerde android işlemli cep telefonlarına uyarı mesajı geldi - 1

Marmara Bölgesi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 2 depremle sallandı.

Android cep telefonu kullanıcılarına "deprem olacak" mesajları geldi.

Sistemin adı "Android Deprem Uyarı Sistemi". 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde kullanıcılara uyarı gönderen sistem, deprem dalgalarının yayılması prensibiyle çalışıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Depremlerde android işlemli cep telefonlarına uyarı mesajı geldi - 2

"TÜM VERİLER İŞLENİP BİLDİRİM OLARAK GÖNDERİLİYOR"

"Tekno Hayat" progaramı sunucusu Ahmet Can, sistemin ayrıntılarını anlattı.

Akıllı telefonların içinde pek çok sensör olduğundan bahseden Can, bu sensörlerden birinin hareket sensörü yani ivme ölçer olduğunu dile getirip "Bu sensörden gelen verilerle beraber işleniyor ve o bölgede bulunan kullanıcılardan gelen tüm veriler eşlenip tüm kullanıcılara bildirim olarak gönderiliyor." dedi.

Depremlerde android işlemli cep telefonlarına uyarı mesajı geldi - 3

SİSTEM CEP TELEFONLARINDA NASIL AKTİF HALE GETİRİLİYOR?

Google'ın android işlemini kullanmanız yeterli. Ayarlar kısmındaki "Güvenlik ve Acil Durum" seçeneği ve "Deprem Uyarıları" bölümünü aktif hale getirebilirsiniz.

Google Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışır? 

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