Depremlerde android işlemli cep telefonlarına uyarı mesajı geldi
Gemlik Körfezi'nde sabah saatlerinde meydana gelen depremleri çevre illerde bulunan birçok kişi "Android Deprem Uyarı Sistemi" sayesinde sarsıntı başlamadan saniyeler önce öğrendi. Google tarafından geliştirilen sistemin nasıl çalıştığı ise merak konusu oldu. Teknoloji uzmanı Ahmet Can sistemi anlattı.
Marmara Bölgesi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 2 depremle sallandı.
Android cep telefonu kullanıcılarına "deprem olacak" mesajları geldi.
Sistemin adı "Android Deprem Uyarı Sistemi". 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde kullanıcılara uyarı gönderen sistem, deprem dalgalarının yayılması prensibiyle çalışıyor.