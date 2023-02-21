Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, nasıl açılır? Deprem uyarı sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılar

Deprem Uyarı Sistemi, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi önceden bildirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen depremlerle tekrar merak edilen Google Android Deprem Uyarı Sistemi, Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, nasıl açılır? Deprem uyarı sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılar

Google dünya çapındaki ölçeğinin de yardımıyla Uyarı Sistemi’ni geliştirerek, depremleri algılayıp Android kullanıcılarına uyarı gönderen ücretsiz ve katma değerli bir hizmet sağladı. Bu sistem ile ivmeölçeri olan Android telefonlar prize takılıyken ve tamamen hareketsizken mini bir sismometreye dönüşerek depremi algılayabiliyor ve kullanıcılara uyarı gönderebiliyor.

Sistem, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremler için depremin şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak “Farkında Ol” ve “Harekete Geç” olmak üzere iki tür uyarı gönderiyor. Android Deprem Uyarı Sistemi, telefonun mevcut teknolojisinden faydalanıyor, cihaz konumu ve “Deprem Uyarıları” açık olan tüm Android OS 5.0 ve üzeri tüm telefonlarda çalışıyor. Erken deprem uyarıları almak istemeyen kullanıcılar, cihaz ayarlarından “Deprem Uyarıları” seçeneğini devre dışı bırakabiliyor.

Deprem Uyarı Sistemi'nin kullanıldığı ülkeler

Google, bu sistemi Türkiye'de de kullanıma sundu. Türkiye'nin dışında Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da da Android deprem uyarı sistemini bir süredir kullanabiliyor.

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışır, nasıl açılır? Deprem uyarı sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılar - 1

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