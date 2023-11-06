Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı
Kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı. Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi, sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü. Engin Polat ise kara para aklama iddialarını reddederek "Bu paraları biriktirdik, çalıştık emek verdik" dedi.
Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak. Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber toplam 12 kişi bu suçlamalarla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.