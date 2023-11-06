Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı

"BİZ 6 FİRMADAN OLUŞAN BİR AİLE FİRMASIYIZ"

Engin Polat ise ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı olarak daha önce ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Polat soyadlı şüpheliler benim akrabamdır. Doğu soyadlı şüpheliler benim eşimin akrabalarıdır, Ahmet Gün bizim mali müşavirimizdir, ben Beyza ve Ceyda'yı tanımam. Gürsel Yılmaz benim dayım olur, Metin Yılmaz da benim dayım olur, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz'ın eşidir. Yeşim Altınkalemdalkıran yönettiğimiz polikliniğin firma sahibidir, kendisi doktordur. Zekai Tepe diye birini tanımıyorum. Biz 6 firmadan oluşan bir aile firmasıyız. Güzellik merkezlerimiz vardır. Cihaz ve ürün satış firmamız var. Kozmetik satış firmamız var. İnşaat firmamız var, eğitim firmamız var. Orada sertifika vermekteyiz." dedi.