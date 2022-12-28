Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı başvuruları nasıl yapılacak? İşte Diyanet personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alacak. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyımın alımı yapılacak.